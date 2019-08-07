全黑腕表就是大寫的帥氣！讓歌王陳奕迅也愛不釋手

2019-08-07 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



鐘表業的趨勢也和時尚一樣，會再度啟用過去受到市場歡迎的元素。好比是「黑色」，在歷經藍、綠或是多彩配色洗禮後，今年又成為了新的流行，包括了真力時（Zenith）跟寶格麗（BVLGARI）都推出了迎合消費者喜好的表款，因為戴上手就是大寫的帥氣。

DEFY El Primero 21一直都是Zenith招牌計時碼表，因此在承襲這系列的傳奇精神與精準計時工藝後，品牌利用了黑色碳纖維來製作表殼，提升表款實用性。黑色碳纖維材料重量輕，且非常耐用且狀態穩定，而外觀會因外在光線照射角度隨機排列、層層交替的碳纖維創造特殊的視覺效果。在這只DEFY El Primero 21計時碼表，不僅僅是刻面表殼和圓形表圈採用碳纖維製成，包括表冠和計時的按把也不例外。同時還隨表附贈一條黑色紋理的橡膠表帶，及另一款帶有碳纖維視覺效果的特殊橡膠表帶，因此代言人陳奕迅在拍攝新一季的形象廣告，也選戴了這一款。