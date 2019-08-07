復古潮鞋大膽玩色 活珊瑚橘年度色讓妳搶眼一夏

2019-08-07 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



迎接夏日時尚，運動鞋品牌不約而同推出多款配色繽紛大膽的新品，以旗下經典鞋款為藍圖，融入創新的設計語彙，並找來名人穿搭演繹，企圖搶攻時下復古時尚的消費浪潮。

PUMA今夏大舉將 CELL 氣室跑鞋科技優化升級，推出全新「LQDCELL 氣室科技 2.0」，兩款新品以機能科技搭配潮流外型強勢回歸。其中，PUMA LQDCELL OMEGA Density 搶眼的線繩結構設計是一大特色，鞋底半透明氣室大底加入白點噴漆效果增加街頭氛圍；另一款LQDCELL OPTIC Sheer以大量半透明的複合材質包覆鞋面，同時使用多重大膽色彩，並找來香港藝人周柏豪演繹，十足帥氣。

Onitsuka Tiger 鬼塚虎則推出復刻籃球鞋款「FABRE BL-S 2.0」，該鞋款於1970年代問世，同時也是日本國家籃球隊在慕尼黑奧運的參賽鞋款。全新FABRE BL-2.0 不僅繼承特殊雕刻大底「Cut Sole」，襪套式結構設計與加厚內襯更是提升舒適度。共推出包含紫金、紅黑等亮眼的5款配色。