舒淇、唐嫣撞Chloé新包 何穗仙到快要飛天了 台灣將領先全球上市

2019-08-07 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



女星撞包又一款，Chloé 2019秋冬系列形象廣告中，Aby Lock手袋呼應了品牌經典的的鎖頭裝飾，也成為舒淇、劉雯、何穗等女星首拎的可愛包款，而品牌秋冬系列廣告在蘇格蘭高地展現自然情懷，也點題的格紋、印花設計，綻放輕盈浪漫的女人味。

日前釋出的Chloé 2019秋冬形象廣中，表現了創意總監Natacha Ramsay-Levy的思維，旨在探索女性內心的私密風景，運用明亮粗獷的背景，對比出輕盈嫵媚的特質，優雅連身裙是主要單品，大自然、馬術與皇家海軍的元素，則為柔美女人味挹注帥氣豪邁的情懷，如同畫作般的印花更增添神祕感，海軍風衣的大翻領則有七○年代的復古韻味；蘇格蘭格紋與斜紋軟呢，選用苔原與水的色系，用以呼應遠古與自然的況味。