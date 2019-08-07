舒淇、唐嫣撞Chloé新包 何穗仙到快要飛天了 台灣將領先全球上市
女星撞包又一款，Chloé 2019秋冬系列形象廣告中，Aby Lock手袋呼應了品牌經典的的鎖頭裝飾，也成為舒淇、劉雯、何穗等女星首拎的可愛包款，而品牌秋冬系列廣告在蘇格蘭高地展現自然情懷，也點題的格紋、印花設計，綻放輕盈浪漫的女人味。
日前釋出的Chloé 2019秋冬形象廣中，表現了創意總監Natacha Ramsay-Levy的思維，旨在探索女性內心的私密風景，運用明亮粗獷的背景，對比出輕盈嫵媚的特質，優雅連身裙是主要單品，大自然、馬術與皇家海軍的元素，則為柔美女人味挹注帥氣豪邁的情懷，如同畫作般的印花更增添神祕感，海軍風衣的大翻領則有七○年代的復古韻味；蘇格蘭格紋與斜紋軟呢，選用苔原與水的色系，用以呼應遠古與自然的況味。
在配件部分，除了之前具有話題的Mini Chloé C和Aby Bag，未上市先轟動的Aby Lock是秋冬新款的黑馬，舒淇和多位女星都率先選搭，何穗更是以白色裙裝搭出仙氣下凡的模樣。Aby Lock延續2006年Paddington Bag的經典鎖頭設計，並輔以當前最時髦的小型包款輪廓，在秋冬大秀首次曝光，Aby Lock原訂8月17日全球同步上市，台灣則為慶祝Chloé微風南山概念旗艦店的開幕，率先在8月13日即發表Aby Lock全系列迷你鎖頭包。
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