德國高級腕表格拉蘇蒂開先例 自家雕刻大師抵台獻藝
從2008年開始，格拉蘇蒂原創 （Glashuette Original） 薩克森表廠，每年都會推出限量的PanoInverse系列表款，其最特別之處就把機芯表背翻轉到正面，凸顯了品牌製表的工藝，當年推出之際也引起不小的討論。今年，格拉蘇蒂原創不只在台呈現PanoInverse鉑金版腕表，更讓總廠雕刻大師Gisela Verbeek女士隨行，實地展演傳統雕刻工藝。
格拉蘇蒂原創台灣副總經理王晴提到，由於品牌擁有高達95％的自製腕表零件的能力，因此包括了雕刻裝飾也不假手外人，直接在總廠設請來兩位大師負責。其一就是特別來台獻藝的Gisela Verbeek女士，對於需要在機芯橋板上，以手工雕出不同粗細紋路，極需專注力與耐心，但對擁有15年經驗的她而言，「幾乎沒有任何的困難」。而Gisela Verbeek女士經手製作的PanoInverse腕表，每一只雖然都是同一主題、類似的紋飾，但細看其實大不相同。平均每一只都需要兩天才能完成，如同鐘表評論家曾士昕所表示，具有雕刻裝飾的腕表，收藏性高也是玩家追求的目標。
翻轉機芯在鐘錶表業並非首創，不過對於保守作風的格拉蘇蒂原創卻是少見的創作，同時因為製作難度更高，一直被視為是品牌頂尖系列的代表之作。今年，限量版的PanoInverse腕表，一如過往，最顯眼的部分仍是位於4點鐘方向的「蝶形橋板」，然而機芯透過重新配置，讓此裝置連同擺輪就像是懸浮於空中。同時，在正面的鍍銠橋板還裝飾了細膩的卷葉花刻紋來取代過去的日內瓦波紋，並藉著螺絲固定黃金套筒、藍鋼螺絲與鍍金雕刻的陪襯，將25只腕表轉化為獨一無二的藝術品。
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