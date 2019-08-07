德國高級腕表格拉蘇蒂開先例 自家雕刻大師抵台獻藝

2019-08-07 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



格拉蘇蒂原創德國總廠雕刻大師Gisela Verbeek首度來台，展現精湛的雕刻工藝。圖／Glashuette Original提供 分享 facebook 從2008年開始，格拉蘇蒂原創 （Glashuette Original） 薩克森表廠，每年都會推出限量的PanoInverse系列表款，其最特別之處就把機芯表背翻轉到正面，凸顯了品牌製表的工藝，當年推出之際也引起不小的討論。今年，格拉蘇蒂原創不只在台呈現PanoInverse鉑金版腕表，更讓總廠雕刻大師Gisela Verbeek女士隨行，實地展演傳統雕刻工藝。

格拉蘇蒂原創台灣副總經理王晴提到，由於品牌擁有高達95％的自製腕表零件的能力，因此包括了雕刻裝飾也不假手外人，直接在總廠設請來兩位大師負責。其一就是特別來台獻藝的Gisela Verbeek女士，對於需要在機芯橋板上，以手工雕出不同粗細紋路，極需專注力與耐心，但對擁有15年經驗的她而言，「幾乎沒有任何的困難」。而Gisela Verbeek女士經手製作的PanoInverse腕表，每一只雖然都是同一主題、類似的紋飾，但細看其實大不相同。平均每一只都需要兩天才能完成，如同鐘表評論家曾士昕所表示，具有雕刻裝飾的腕表，收藏性高也是玩家追求的目標。