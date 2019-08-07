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HOLA「絕版品2折起、換季出清3折起」 買這些最划算

2019-08-07 17:14聯合報 記者陳立儀╱即時報導

HOLA特力和樂8月8日至8月28日於全台26家實體門市推出「絕版品2折起、換季出清3折起」超值優惠，出清商品種類多元，其中也有許多適合當季使用的居家好物，包括淺色造型刀叉39元起，淺色素面餐具64元起，45 X 45cm冷凝墊299元起，風格薄披毯396元起，Super Cool記憶枕999元等，超可愛的米奇鑄鐵鍋也有限時搶購價，讓消費者輕鬆挖寶。

年銷上萬件的HOLA自有品牌鍋具鮮少推出大尺寸炒鍋優惠，本次出清首度祭出HOLA大廚炒鍋系列下殺5折，包含30cm、32cm、36cm等三種規格，配件為好收納的可立式鍋蓋，單件原價2,980元起，特價1,490元起。

出清期間適合採買需定期淘汰的耗品，或為即將到來的換季預做準備，HOLA特力和樂本次換購禮中推出多款家用品買1送1，包括HOLA超細纖維抗菌吸水踏墊系列、Avessa香氛洗沐系列、HOLA米勒附蓋編織紋收納籃等皆享同價位買1送1（以原價計算）。

8月底前HOLA特力和樂每周加碼推出限時搶購商品，8月8日至8月14日HOLA米奇系列鑄鐵琺瑯湯鍋20cm、HOLA Amour亞莫鑄鐵琺瑯媽咪鍋25cm、HOLA Amour亞莫鑄鐵琺瑯湯鍋24cm等多款鑄鐵鍋單件搶購價999元；8月15日至8月21日寢具區與地毯區的夏季涼感商品、夏季拖鞋、涼感衣等累計享滿1000元現折100元，推薦涼感枕特價999元、單人冰玉涼感毯特價799元、45 X 45cm冷凝墊特價299元等；8月22日至8月28日則推出指定款26吋避震拉桿箱搶購價1,990元。

每次都造成搶購熱潮的HOLA特力和樂寢具限時3折起特賣會，8月8日至8月21日同步於內湖、士林、中和、新店、南崁、中壢、新竹、竹北、北屯、大墩、嘉義、永康、仁德、左營、羅東店等15家門市舉辦，趁特賣期間採買高透氣性的天絲或木棉絲寢具，現買即可當季使用，精選木棉絲緹花雙人4件組原價7,980元、特價2,390元，內含歐式枕套2入、床包及兩用被，兩用被可當作夏季涼被，春秋季節時則可做為被套，是本次寢具特賣CP值最高組合。

年銷6,000組的HOLA雅緻天絲西寢系列採用300織紗、100%萊賽爾材質，觸感細緻滑順，純素色調簡約百搭，特賣期間推出過季款5折特惠，是寢具愛好者必敗隱藏版好物。

HOLA特力和樂8月8日至8月28日推出「絕版品2折起、換季出清3折起」，HOL...
HOLA特力和樂8月8日至8月28日推出「絕版品2折起、換季出清3折起」，HOLA MASTER大廚鐵炒鍋系列首度下殺5折。圖／HOLA提供
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HOLA米奇系列鑄鐵琺瑯湯鍋20cm，8月8日至8月14日單件搶購價999元。圖／HOLA提供
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