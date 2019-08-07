新航商務艙吃得到台菜 美福米香餐廳9月起空中上菜

2019-08-07 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



現在不只「產地到餐桌」，更流行「產地到空中」，新加坡航空即日起宣布與台北美福飯店米香餐廳合作，自今年9月起推出「食全味美」，台北出發前往新加坡商務艙旅客，都可以在三萬英呎高空品嘗到用當令食材做成的道地台菜。

新加坡航空自2017年便推出「從產地到空中」的理念，此次針對台北到新加坡商務艙餐點以「食全味美」為主題，就是延續這項主題，透過使用台灣在地當季食材，提倡永續環保，並且支持在地農家。

新加坡航空特別邀請美福飯店米香餐廳設計商務艙菜單，率先上場的是9月起推出的秋季菜單，用紫蘇梅小黃瓜作為小菜，冷盤前菜是煙燻櫻桃鴨、青郁韭菜捲、五味九孔鮑等三味拼盤呈現台式經典山珍海味，主菜則是米香餐廳的招牌菜三杯雞腿搭配紅藜麥飯，甜點是銀耳百合湯，滿足秋季味蕾。