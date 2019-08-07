加航父親節優惠官網限定 美加來回含稅13,423元起

2019-08-07 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



為了歡慶父親節，加拿大航空即日起推出全美機票全線優惠，購買台北出發到加拿大、美國航點來回機票，官網限定含稅13,423元起，適用旅遊期間為9月5日到明（2020）年4月30日為止，可提前規畫耶誕節、跨年、二二八、清明節等連假，來趟難忘旅遊。

加拿大航空歡慶父親節，推出北美機票全線優惠，即日起到8月16日間，針對台北出發到加拿大、美國航點，像是溫哥華、多倫多、蒙特婁、西雅圖、舊金山、洛杉磯、紐約、波特蘭、丹佛…等116個北美城市，不限艙等皆有優惠票價。

加拿大航空表示，此次推出父親節優惠活動，無需輸入任何促銷代碼，即可享有折扣，最低來回含稅13,423元起，適用旅遊期間可從今（2019）年9月5日起到明年4月30日起，每航班優惠機位有限，非所有航班都適用，不適用日期與航班，依照購買票種規定為準。

此外，加拿大航空表示，台北非溫哥華夏季時間表自今年5月8日到10月21日間適用，每周有6班往返台北-溫哥華。AC18每周一、三、四、五、六、日飛，AC17每周二、三、四、五、六、日飛，安排時間相當便利。