SOGO忠孝館 將推「媽祖牌」等級彩妝品牌

2019-08-07 15:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



遠東SOGO百貨忠孝店今年9月16日將推出殺手級法國彩妝品牌「Christian Louboutin」，全台只有一個正櫃，也號稱是「全台最貴彩妝」，口紅售價約3,300多元，是香奈兒口紅價格的三倍，若加上指甲油1,800元，平均客單約5,000元。

SOGO副總經理吳素吟說，此為忠孝店全台獨家，坪數5坪，僅此一櫃，也是今年全台彩妝唯一一家新品牌，談了快三年才成功引進，台灣則是該品牌亞洲第三個國家，「彩妝沒人比她更有話題」，也將會是「今年周年慶的強棒」。

她提到，Christian Louboutin一年可望創造3,000萬元業績，年坪效約1,200萬元；由於彩妝保養品是忠孝店的強項，本次引進新品牌，也可說是忠孝館美妝「天后宮的媽祖牌」Christian Louboutin將在台推出口紅和指甲油，其中口紅最為熱賣，定價則跟日本差不多。

此外，吳素吟也表示，所有保養彩妝產品中，彩妝最難經營，是因為品牌太多，也有一堆彩妝街邊店，競爭激烈。