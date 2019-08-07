一支口紅要3千多！紅底鞋Christian Louboutin同名美妝9月進軍台灣

2019-08-07 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



全球精品消費欲振乏力，奢侈品牌跨足美妝成為顯學，如今這股風潮也吹進台灣，被稱為紅底鞋王的「Christian Louboutin」向來是女孩的夢想清單，品牌旗下彩妝同樣擁有許多愛好者，如今確認即將於9月進軍台灣市場，全台首櫃將開在台北SOGO忠孝館，可望再掀一波話題熱潮！

全球經濟放緩，精品手袋及服飾買氣持續低迷，不少品牌將目光轉向美妝品市場，除了早已經耕耘許久的Chanel、Dior，這幾年還有像是Burberry、Tom Ford甚至近來傳出的Gucci、愛馬仕等。且品牌不約而同都選擇從彩妝切入，主推唇膏、指彩等商品。

而向來以設計既性感又大膽著稱，且是許多好萊塢女星喜愛的紅底鞋「Christian Louboutin」，自從2014年跨足美妝後，便迅速擄獲許多女孩目光，隔年更推出超人氣的口紅商品，雖然要價超過新台幣3,000元，幾乎是一般專櫃唇膏的3倍價，但依然供不應求。

Christian Louboutin的口紅質地相當輕柔，口紅造型和指甲油一樣融入了招牌的紅底鞋設計，以尖錐外形搭配神祕性感的紅黑配色，每支唇膏尾部還穿入絲質緞帶，可像首飾般佩戴在脖子上，也因為質地好、售價高，造型又宛如藝術品，甚至被暱稱為「口紅中的勞斯萊斯」。