一支口紅要3千多！紅底鞋Christian Louboutin同名美妝9月進軍台灣
全球精品消費欲振乏力，奢侈品牌跨足美妝成為顯學，如今這股風潮也吹進台灣，被稱為紅底鞋王的「Christian Louboutin」向來是女孩的夢想清單，品牌旗下彩妝同樣擁有許多愛好者，如今確認即將於9月進軍台灣市場，全台首櫃將開在台北SOGO忠孝館，可望再掀一波話題熱潮！
全球經濟放緩，精品手袋及服飾買氣持續低迷，不少品牌將目光轉向美妝品市場，除了早已經耕耘許久的Chanel、Dior，這幾年還有像是Burberry、Tom Ford甚至近來傳出的Gucci、愛馬仕等。且品牌不約而同都選擇從彩妝切入，主推唇膏、指彩等商品。
而向來以設計既性感又大膽著稱，且是許多好萊塢女星喜愛的紅底鞋「Christian Louboutin」，自從2014年跨足美妝後，便迅速擄獲許多女孩目光，隔年更推出超人氣的口紅商品，雖然要價超過新台幣3,000元，幾乎是一般專櫃唇膏的3倍價，但依然供不應求。
Christian Louboutin的口紅質地相當輕柔，口紅造型和指甲油一樣融入了招牌的紅底鞋設計，以尖錐外形搭配神祕性感的紅黑配色，每支唇膏尾部還穿入絲質緞帶，可像首飾般佩戴在脖子上，也因為質地好、售價高，造型又宛如藝術品，甚至被暱稱為「口紅中的勞斯萊斯」。
而之前想要一親芳澤，多半透過代購從日本、香港等亞洲國家專櫃購入，如今品牌確認將於9月16日正式在全台百貨「美妝天后宮」登陸台北SOGO忠孝館，據了解，SOGO百貨前後花了3年才說服法國品牌方來台設櫃，且不僅是全台首發櫃，也會是「全台唯一一櫃」。
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