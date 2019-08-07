中颱利奇馬來勢洶洶！全聯「菜價」凍漲 備貨增3倍做足準備

2019-08-07 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



今年第9號颱風「利奇馬」來勢洶洶，稍早正式升級為中度颱風，目前行徑路線緩慢，氣象局預估下午至晚間將發布海上颱風警報，請民眾多加留意。為避免缺水斷糧情形，各大賣場自下午開始逐漸出現囤貨人潮，預計稍晚下班後，將出現新一波採購潮。

以全聯來說，因應風災來襲，各家門市將「民生必需品」備貨量拉高至平日3成，如飲用水、泡麵及餅乾等；對於民眾最關心的「菜價」，則維持原售價，並增加3倍備貨量，搭配蔬果、魚肉促銷販售，請大家安心選購。

店內販售金針菇(約200g/包)原價14元，促銷價8元(促銷期間至8/8)；紐西蘭黃金奇異果#58 (約92克/粒)原價單粒18元、促銷價5粒69元；雲林土雞切塊(600g/盒)，原價159元、促銷價135元；產銷履歷去骨雞腿(300g/盒)，原價189元、促銷價149元；鯛魚腹片(約300g/包)，原價99元、促銷價89元。好康再加碼，即日起至8月11日，統一肉燥風味大號(75g*5入)原價69元，2組特價132元，另贈福利卡點數10點；悅氏天然水(6000ml)原價47元，特價39元。