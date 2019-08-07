父親是男人最溫柔的名字，金庸筆下的最佳爸爸是誰？

2019-08-07 15:56 聯合新聞網 聯合數位文創



傳統的觀念上，男性都較吝於表達情感，尤其面對子女，刻版印象都需要維持父親威嚴的形象，顯得較難以親近；在金庸筆下的十六部小說故事中，有各式各樣的父親角色，你覺得最佳爸爸會是誰呢？

金庸的小說裡，不難發現男主角們的父親多為缺位，楊過、喬峰、段譽、虛竹、石破天都在找尋父親，還有找義父的張無忌。

相較之下，女主角們有父親疼愛的比例較高，像是郭芙、郭襄兩姊妹，有個寵愛自己的父親郭靖，雖然有時父親寵愛的方法極端，導致後續故事發展出不完美的情事，但撇除這些狀況不論，個個都是子女心中的好爸爸。

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譬如《射鵰英雄傳》中的黃藥師，堪稱是父親角色中，父愛最溢於言表的一位，更會打翻醋桶子，狂吃郭靖的醋，相對的，黃蓉也因為黃藥師對她滿滿的父愛，非常心疼爸爸，每每有人說起黃藥師的不是，即會挺身支持，即便是郭靖也不例外，可見黃藥師在她心中份量十足，有著不可取代的地位。

除此之外《射鵰英雄傳》中華箏的爸爸成吉思汗、《倚天屠龍記》中楊不悔的爸爸楊逍、《笑傲江湖》中儀琳的爸爸不戒和尚等等，對女兒都是呵護備至，個個都是出了名的「女兒控」，女兒們果然都是爸爸的前世情人。

今年父親節，在享受大餐之餘，不妨送上一份特別的禮物，帶著前世的情人一起到華山文創園區的金庸特展，看看金庸對於主角人物與父親之間情感刻劃的細膩，和爸爸一起化身為武俠世界的主角，共同體驗小說中的江湖情仇，留下另類的美好回憶。

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