新航聯手美福 3萬英呎台味上菜

2019-08-07 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



新加坡航空首度在台灣攜手餐飲夥伴，與台北美福大飯店的米香餐廳合作，九月起推出全新「食全味美」道地台菜，搭乘新航航班從台北出發前往新加坡的商務艙旅客，將能在三萬英呎高空享用以當令的食材所料理的道地美味台菜。

「食全味美」是新航道地亞洲餐飲計畫的一部分，在機上提供各式亞洲料理的道地用餐體驗，與米香餐廳在台灣合作的「食全味美」，以台灣在地當季食材結合台灣料理的獨特烹飪手法，在機上推出全新台菜選擇。

今年9月至11月在新航商務艙提供的「食全味美」秋季套餐，以紫蘇梅小黃瓜作為小菜，冷盤前菜則是煙燻櫻桃鴨、青郁韭菜捲、五味九孔鮑的三味拼盤，主菜則是米香餐廳招牌三杯雞搭配紅藜麥飯，甜點則是銀耳百合湯。

新航表示，在台灣推出「食全味美」展現新航提升機上餐飲個人化選擇的努力，也是創造值得回憶的旅行體驗關鍵，「食全味美」更繼續秉持了新航在2017年推出「從產地到空中」理念，透過台灣在地食材，提倡永續環保，並支持在地農家。