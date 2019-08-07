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新航聯手美福 3萬英呎台味上菜

2019-08-07 13:20聯合報 記者侯俐安╱即時報導

新加坡航空首度在台灣攜手餐飲夥伴，與台北美福大飯店的米香餐廳合作，九月起推出全新「食全味美」道地台菜，搭乘新航航班從台北出發前往新加坡的商務艙旅客，將能在三萬英呎高空享用以當令的食材所料理的道地美味台菜。

「食全味美」是新航道地亞洲餐飲計畫的一部分，在機上提供各式亞洲料理的道地用餐體驗，與米香餐廳在台灣合作的「食全味美」，以台灣在地當季食材結合台灣料理的獨特烹飪手法，在機上推出全新台菜選擇。

今年9月至11月在新航商務艙提供的「食全味美」秋季套餐，以紫蘇梅小黃瓜作為小菜，冷盤前菜則是煙燻櫻桃鴨、青郁韭菜捲、五味九孔鮑的三味拼盤，主菜則是米香餐廳招牌三杯雞搭配紅藜麥飯，甜點則是銀耳百合湯。

新航表示，在台灣推出「食全味美」展現新航提升機上餐飲個人化選擇的努力，也是創造值得回憶的旅行體驗關鍵，「食全味美」更繼續秉持了新航在2017年推出「從產地到空中」理念，透過台灣在地食材，提倡永續環保，並支持在地農家。

新航客艙服務及設計部門副總裁黃碧瑜表示，「食全味美」彰顯新航創新精神，以及務求不斷精進客艙產品及服務質素的承諾，很高興能用新鮮的本地時令食材，為商務艙旅客提供既健康又美味的台菜饗宴。

秘製牛小排。記者侯俐安／攝影
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家鄉三杯雞腿。記者侯俐安／攝影
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新加坡航空首度在台灣攜手餐飲夥伴，與台北美福大飯店的米香餐廳合作，九月起推出全新...
新加坡航空首度在台灣攜手餐飲夥伴，與台北美福大飯店的米香餐廳合作，九月起推出全新「食全味美」道地台菜。記者侯俐安／攝影
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