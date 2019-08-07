史上最優惠！ 達美樂歡慶30周年推出「三個大比薩799元」

2019-08-07 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



在全球有一萬七千多間門市的比薩外送品牌達美樂，自1989年進駐台灣市場至今已滿30年，廣告片中的「達美樂打了沒4125252」更是陪伴許多人成長的記憶。為感謝消費者，台灣達美樂8月9日起將祭出史上最優惠「三個大比薩799元」的慶祝活動，三個原價1,950元的大比薩下殺4折，且外送外帶都能使用，此外，前往達美樂官方臉書或IG留言，還有機會獲贈免費大比薩券。

台灣達美樂從台北市仁愛路的一家創始店、發展到全台擁有23家直營、132家加盟，共計155家門市的連鎖品牌，總計在已賣出超過一億個比薩。業者表示，台灣達美樂期待能夠以一年10家新開幕門市的速度、穩健的擴大市場佔有率。除了比薩之外，達美樂明星商品「轟炸雞腿」一年約可熱賣120萬支，平均每五人就有一人選購，而海鮮、超級豪華、四喜披薩則是消費者最愛的前三名口味。

歡慶30周年，達美樂的靈魂人物「達美樂先生」，同時也是副董事長的歐陽心諾(Scott Oelkers)也特地來台慶祝，陪伴品牌走過30年，幾乎每個廣告都能看見他的身影，直到現在仍為廣告配音。他表示，台灣人真的很喜歡吃海鮮口味，而達美樂經典的芝心系列餅皮有最多的口味變化，一直以來也是消費者最喜愛的餅皮選項。