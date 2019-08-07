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史上最優惠！ 達美樂歡慶30周年推出「三個大比薩799元」

2019-08-07 13:01聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

在全球有一萬七千多間門市的比薩外送品牌達美樂，自1989年進駐台灣市場至今已滿30年，廣告片中的「達美樂打了沒4125252」更是陪伴許多人成長的記憶。為感謝消費者，台灣達美樂8月9日起將祭出史上最優惠「三個大比薩799元」的慶祝活動，三個原價1,950元的大比薩下殺4折，且外送外帶都能使用，此外，前往達美樂官方臉書或IG留言，還有機會獲贈免費大比薩券。

台灣達美樂從台北市仁愛路的一家創始店、發展到全台擁有23家直營、132家加盟，共計155家門市的連鎖品牌，總計在已賣出超過一億個比薩。業者表示，台灣達美樂期待能夠以一年10家新開幕門市的速度、穩健的擴大市場佔有率。除了比薩之外，達美樂明星商品「轟炸雞腿」一年約可熱賣120萬支，平均每五人就有一人選購，而海鮮、超級豪華、四喜披薩則是消費者最愛的前三名口味。

歡慶30周年，達美樂的靈魂人物「達美樂先生」，同時也是副董事長的歐陽心諾(Scott Oelkers)也特地來台慶祝，陪伴品牌走過30年，幾乎每個廣告都能看見他的身影，直到現在仍為廣告配音。他表示，台灣人真的很喜歡吃海鮮口味，而達美樂經典的芝心系列餅皮有最多的口味變化，一直以來也是消費者最喜愛的餅皮選項。

為提高國人食用比薩的頻率與接受度，達美樂秉持「快、熱、送」的宗旨，並首創外送「30分鐘保證送達」的服務，隨著時代變遷也逐步加入行動支付的服務，其中，網路訂購更佔了整體銷售業績的50%。達美樂總經理王天佐表示，達美樂以外送以及外帶為主要的營業模式，在餐飲外送平台陸續加入市場競爭、把餐飲外送消費的大餅越做越大的同時，我們既有的外送服務團隊以及行之有年的服務理念，讓品牌更能夠領先市場、並持續地衝高營收。

「達美樂先生」歐陽心諾，陪伴品牌走過30年。記者張芳瑜／攝影
「達美樂先生」歐陽心諾，陪伴品牌走過30年。記者張芳瑜／攝影
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達美樂經典的芝心系列餅皮。圖／達美樂提供
達美樂經典的芝心系列餅皮。圖／達美樂提供
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台灣達美樂來台滿30周年。圖／達美樂提供
台灣達美樂來台滿30周年。圖／達美樂提供
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台灣達美樂8月9日起將祭出史上最優惠「三個大比薩799元」。圖／達美樂提供
台灣達美樂8月9日起將祭出史上最優惠「三個大比薩799元」。圖／達美樂提供
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達美樂歡聚套餐。圖／達美樂提供
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