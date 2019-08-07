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這些圖像比你想的還要老 用老派說浪漫表情意

2019-08-07 13:06聯合新聞網 有.設計 uDesign

圖/報時光提供。
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老圖像開發創新，你也可以有各種可能！正如有句趣味俗語：「老甭老，擱會哺土豆（老歸老，牙齒還能咀嚼土豆）」。老不一定等於遜，老也可以和新潮、時尚畫上等號！

1950年代的臺灣，沒有電視、沒有網際網路的時代，報紙也就成為重要接收資訊與娛樂的管道之一。當時的社會樣貌、風俗與流行，都是經由一筆一畫的線稿構成圖像，再透過報紙媒介傳散出去，這些於報紙所留下的珍貴圖像，是時代而生的獨特脈絡與印記，更記錄了當時單純細膩、用心生活的老派純真。

圖/報時光提供。
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首開發圖像的0-N種創新

1959年報紙上藥房飼料行的廣告圖像，你看過嗎？那年代竟然也有賀爾蒙劑的廣告，這些圖像一個個的年紀絕對比你想像中的老。

圖/報時光提供。
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站在新時代的起點，為了持續保留這些珍貴的歷史素材，去年曾成功募資的老派生活日曆團隊-報時光，再次將老報廣告圖像設計成經典限量圖章與紙製物件。這次的《老派浪漫收藏章》募資計畫，秉持印章職人與老派精神，將具有臺灣風俗與文化的珍貴圖案雕琢復刻在橡皮章上，用老派的精神再創新，把那些年美好的時光留下，讓那些年的記憶陪著我們從0開始，簡單生活，日日展笑顏，一起慢慢變老。

圖/聯合數位文創提供。
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你從1-N的各種可能

那些年男孩騎的擋車，女孩約會的嬌羞，家家戶戶用的電器：收音機、電風扇、電鍋，雜貨店裡販售的兒時玩具、痱子粉、爽身粉，裁縫店裡的針線包、衣服等，都可以躍然紙上變成你傳達心意的最佳助攻隊。

圖/報時光提供。
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在這個求新求變的現代，手機與網路科技的普遍發達，虛擬的貼圖與文字訊息即時且方便，以致於大眾的通信習慣逐漸改變，為所愛之人親手做的小事，那些書寫的溫度與樸拙的繪畫筆觸，被視為理所當然而逐漸被遺忘。

何不換個表達心意的方式，你也可以成就各種不同可能！除了親手寫張卡片外，加碼在卡片上頭點綴幽默風趣的老派印章圖案，透過第三方的手傳達給愛人朋友，雖然過程漫長但時間卻也深刻反映出等待的價值。

圖/報時光提供。
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我們清楚知道，真正重要的價值傳遞，往往不是來自於多快或多慢才接收到這些訊息，而是我們想要表達的純真情感。現在你有個機會，讓你自己嘗試慢慢生活，從慢慢生活裡回味從前的單純與細膩。

搭載最極致的老派浪漫風情，內建溫暖木質橡皮章與質感紙製品，已於嘖嘖募資平台啟動的《老派浪漫收藏章》計劃，神秘內裝組合讓你可以嘗試各種不同可能，把單純美好的時光增添隨心所欲，讓這些圖像內容再次透過你的手，細細述說屬於那些年我們一起生活的故事。

圖/報時光提供。
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復刻你的老派浪漫 | 隨心轉印收藏章】募資期間超早鳥優惠：老派中章+老派小章只要NT$1,380限量100組供應中，詳情請上嘖嘖募資頁面查看。

圖/聯合數位文創提供。
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