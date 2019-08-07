打造乖乖肌 趕快跟著韓妞搜尋「#CICA」

2019-08-07 12:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



隨著大環境氣候改變，生活飲食作息不正常，隨時處於高緊張的壓力下，現代人肌膚不只是在季節交替時鬧脾氣，搔癢、敏感不安的症狀更已逐漸延長到一年四季，這讓「修護保養」成為近年相當重要的美妝趨勢之一，其中又以「#CICA」更是近期韓國美妝熱搜關鍵字。

美容保養專家凱鈞老師指出，保養成分不是越多越好，過度的保養、複雜的成分，容易導致肌膚過多負擔，在肌膚不穩定的狀態下，適時的「減法保養」才能打造乖乖肌。

凱鈞老師進一步指出，包括：扁柏、積雪草，還有維他命B5是保養品中常見的三大主要修復成份，其中的積雪草，更是韓國正當紅的美妝熱搜關鍵字「#CICA」。

凱鈞老師說，積雪草又稱為老虎草，可護理修復因乾燥而導致的肌膚問題，而扁柏萃取物，則可舒緩肌膚，於肌膚形成保護膜，提供肌膚抵禦外在的能量。至於維他命B5則具有鎖住肌膚水分，保護肌膚屏障，皆是修護保養的人氣植萃。

韓國植萃保養品牌IOPE艾諾碧去年推出「全能親膚敏感呵護柔膚霜」，衝出年成長50%的亮眼成績，今夏趁勝追擊，全面推出「全能親膚家族系列」，並特別針對炎炎夏日提供容易出油問題的肌膚解決方案。

像是研發出不含乳木果油及硬脂酸、質地更清爽滑順好吸收的「全能親膚敏感呵護凝凍」，建議可搭配原先的「全能親膚敏感呵護柔膚霜」可針對兩頰、鼻樑容易有油光的部位，或依據季節及不同肌膚狀況做更聰明的分區保養。