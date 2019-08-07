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鄭文燦七夕放閃發告白文 潘孟安「自備墨鏡」搶留言

2019-08-07 10:28聯合報 記者張裕珍╱即時報導

今天七夕情人節，桃園市長鄭文燦按往例在臉書「放閃」，早上在臉書發文表示年輕時在乎相處，有空檔就打給老婆解相思之情，如今到了一定年紀，「生活中一個天真可愛的微笑、一個真摯堅定的眼神、一個溫暖的擁抱，就能明瞭：妳是我生命中最大的依靠」，最後不忘告白「老婆，每年365天，我都愛妳。」超閃告白文，閃瞎不少網友，上萬人按讚。

屏東縣長潘孟安看到鄭文燦的七夕告白文忍不住留言，在貼文下方寫道「文燦，快帶老婆來屏東看銀河滿天星」，不忘「戴墨鏡」防閃瞎，還趁機行銷屏東邀約來看銀河斗斗。

鄭文燦目前與市府團隊赴日本參訪，7天6夜造訪千葉縣、成田市、銚子市及白井市等城市，在環保署任職的妻子林俞汝也同行，行程恰好碰上七夕情人節與父親節兩大節日，兩人都能攜手度過，鄭文燦今天更在七夕情人節一早發告白文，也祝網友七夕情人節快樂。

鄭文燦貼文寫道，自己常忙於公務，到家往往時間已晚，能陪伴老婆的時間並不多，但其實在年輕的時候，自己很在乎相處的時間，即便有時因工作而分隔兩地，但一抓到空檔，也要打電話給老婆一解相思之情，不過到了一定年紀後，不需依賴朝夕相處理解彼此。

鄭文燦說，從生活中一個天真可愛的微笑、一個真摯堅定的眼神、一個溫暖的擁抱，就能明瞭「妳是我生命中最大的依靠」，他也祝福大家七夕情人節快樂，最後用hashtag提醒網友#沒買禮物的快去買#沒訂餐廳的快去訂，有網友看了虧鄭「燦燦也學會發狗糧了唷」！

今天七夕情人節，桃園市長鄭文燦按往例在臉書「放閃」，向老婆告白，不過鄭文燦近日赴...
今天七夕情人節，桃園市長鄭文燦按往例在臉書「放閃」，向老婆告白，不過鄭文燦近日赴日參訪，他的妻子林俞汝（左六）也有同行。圖／桃園市政府提供
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今天七夕情人節，桃園市長鄭文燦按往例在臉書「放閃」，向老婆告白，還放上一張Ｑ版人...
今天七夕情人節，桃園市長鄭文燦按往例在臉書「放閃」，向老婆告白，還放上一張Ｑ版人像的祝賀圖。圖／取自鄭文燦臉書
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鄭文燦七夕情人節
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