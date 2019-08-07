IWC發表柏濤菲諾新生力軍！男表很藍 女表大中華區搶先開賣

2019-08-07 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



男性表款形象鮮明的萬國表（IWC），旗下最受歡迎的柏濤菲諾系列（Portofino）發表今年全新的作品，驚見品牌目前全表款中尺寸最小的34毫米女表！女表並跟上潮流，搭配可以自行拆換表帶的快拆設計，即日起於大中華區搶先販售；全球其他地區預計10月上市。除了一口氣推出5種不同配色款式的柏濤菲諾女表，男表也有6款新作，包括40毫米的全新月相表，展現極簡設計恆久迷人的魅力。

誕生於1984年的柏濤菲諾系列，最初的構想是將經典的Lépine月相懷表加上表耳、改造成腕表，也是之所以柏濤菲諾月相表最為出名的緣故。而早在1984年首度推出的系列，就已經包含了直徑34毫米、31毫米、甚至25毫米的女性尺寸，也是此次新品的靈感。新作具備可以自行快拆的彩色表帶，由Santoni皮具廠製作高品質手工上色鱷魚皮以手工暈染，共有灰、淺灰、黑、藍、 深棕、銅、橙、酒紅、莓粉紅、茄紫、綠和靛藍等，繽紛的顏色靈感正是來自表款同名的「柏濤菲諾」義大利小鎮如畫的風景，亦有精鋼米蘭式織網表鍊。凡購買一款腕表就會多附一組表帶，表帶也將單獨販售。