2019「迪里拜爾聲樂獨唱會」早鳥優惠倒數中

2019-08-07 11:31 聯合新聞網 聯合數位文創



抒情花腔女高音迪理拜爾睽違六年回歸台北國家音樂廳。 圖／聯合數位文創 提供 分享 facebook 迪里拜爾，為最受台灣觀眾歡迎的花腔女高音之一，過往來台皆引爆票房旋風，北、中、南巡迴，場場創下驚人佳績，渾然天成的美聲感動無數樂迷。睽違六年，迪里拜爾終於要再度回歸台北國家音樂廳舞台，由聯合數位文創與亞藝藝術共同主辦「迪里拜爾聲樂獨唱會」，早鳥限時優惠只到2019年8月12日中午止，好位有限，把握時間搶票！

渾然天成的美聲，讓全球觀眾臣服

迪里拜爾，在維吾爾語中是「美麗」、「給予」的意思，而自幼即顯出絕佳的歌唱天賦的她，正是上天賜予人間的嘹亮天籟。

1984年8月，迪里拜爾在芬蘭米里亞姆‧海林（Mirjam Helin）國際聲樂大賽獲獎，便就此展開輝煌燦爛的獨唱家生涯。1987年起，迪里拜爾更受聘於芬蘭國家歌劇院擔任終身獨唱家。她不僅是世界樂壇上頂尖的花腔女高音，也是一位歌劇表演藝術家，渾然天成的演唱技巧與絕佳的音樂性，更使其成為少數能於競爭極其激烈的歐美音樂舞台上活躍的華人聲樂家。

她在歌劇舞台上成功塑造了眾多鮮活的角色，如：威爾第《弄臣》中的吉爾達、《假面舞會》中的奧斯卡、董尼采第《拉美摩爾的露琪亞》中的露琪亞、《愛情靈藥》中的阿迪娜、莫札特《魔笛》中的夜后、《女人皆如此》中的戴斯皮娜、海頓《騎士奧蘭多》中的安吉麗卡、普契尼《強尼‧史基基》中的勞萊塔、貝里尼《夢遊女》中的麗莎、史特拉溫斯基《夜鶯》中的夜鶯、羅西尼《塞爾維亞理髮師》中的羅西娜、馬斯奈《少年維特的煩惱》中的蘇菲等……。

除了歌劇，迪里拜爾還與世界著名指揮家及交響樂團合作過不計其數的音樂會，足跡遍布全球，所到之處皆掀起票房旋風，過去來台的音樂會，更是一票難求、場場完銷！

「歌劇院有很多，但迪里拜爾只有一個。」─Birgit Nilsson

1993至1996 年間，迪里拜爾被世界著名歌劇院導演蔣卡羅‧德‧莫納柯（Giancarlo del Monaco）聘任為德國波恩國家歌劇院的獨唱家；1997及1998年，她連續兩年榮獲世界著名歌唱家Birgit Nilsson 大獎─瑞典最佳歌劇演員獎。傳奇女高音Birgit Nilsson更是以「歌劇院有很多，但迪里拜爾只有一個。」此般的超高評價，來讚譽她撼動人心的演唱。

睽違六年，我們終於盼到迪里拜爾再次回歸台北國家音樂廳舞台，她將以宛轉美聲及絕佳花腔技巧，為台灣觀眾獻唱，歌劇的華麗花腔、藝術歌曲的細膩音色、以及民謠的純樸動人，都能在本場音樂會中聆聽，如此精彩的曲目安排，同時又是樂迷們引頸期盼六年的榮耀回歸，早鳥限時優惠，好位有限，不要錯過。

「美聲天后─迪里拜爾聲樂獨唱會」於2019年11月10日在台北國家音樂廳演出。 圖／聯合數位文創 提供 分享 facebook

● 由亞藝藝術及聯合數位文創主辦之「美聲天后─迪里拜爾聲樂獨唱會」（Dilbèr Yunus Vocal Recital）於今年11月10日在台北國家音樂廳演出（台北市中山南路21-1號）。即日起至8月12日11:59止，早鳥優惠最低8折，購票請上 udn售票網 ，客服專線請洽(02)7721-6958 #2 （每日9:00-18:00），把握機會立即搶票，不要錯過。

【非看不可】

• 1984年，迪里拜爾在芬蘭米里亞姆．海林國際聲樂大賽獲獎，自此展開輝煌璀璨的獨唱家生涯。

• 1987年起，受聘於芬蘭國家歌劇院擔任終身獨唱家，在此之前，無一華人聲樂家能獲此殊榮。

• 迪里拜爾在歌劇舞台創造無數鮮活搶眼角色，《弄臣》中的吉爾達、《魔笛》中的夜后皆是！

• 世界各大交響樂團及知名指揮爭相邀約合作，演出足跡遍歷全球，並且場場創下票房佳績。

• 迪里拜爾更是最受台灣觀眾歡迎的花腔女高音之一，過往來台、場場完銷！