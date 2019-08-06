開幕用餐現省1000！「樂軒」打造百萬烤爐 3種和牛套餐可以選

2019-08-06 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



主打和牛燒肉料理的「樂軒」，自8月7日進駐台北晶華酒店，開設旗下最頂級的新品牌「樂軒和牛割烹」，並且斥資百萬打造備嘗炭窯烤爐，讓民眾可以品嚐到由多國食材與日本和牛搭配而成的套餐組合。為慶祝開幕，也推出套餐優惠方案。

樂軒和牛割烹設有板前客客席及3個包廂，空間的重心，就是板前中心位置、重200公斤的窯烤爐。藉由烤爐完整均勻加熱的特性，藉此精準控制和牛的熟度與口感。店內並以「會席料理」的概念，推出2,800、4,800、8,800元等3種價位的套餐，各呈現8～12道餐點。

在4,800元的套餐中，就可以品嚐到藉由富山白蝦、北海道赤上海膽、澎湖野生明蝦、鹿兒島黑鮪魚等多種食材搭配而成的先付、椀物、刺身等料理。而且藉由器皿、裝盛手法、食材的展現，也增添每項料理的可看性。例如使用越光米炊煮而成的釜飯，上頭拌有松露醬、北海道赤上海膽，上桌時再豪邁刨入整片整片的法國黑松露；生魚片的容器，則是宛若一間金色的迷你和室，可再捲起竹簾享用，均能輕鬆抓住目光。

至於擔任主角的和牛，呈現手法各有異趣。包括厚切的牛舌料理，還有將A5和牛精選部位，塗上壽喜燒醬汁燒烤，再沾著土雞蛋黃享用的主廚私房菜；A5和牛臀肉厚切，以備長炭窯烤爐燒烤後，在五分熟狀態上桌，讓人享受外酥內軟的口感，也可配上海鹽、山葵增加味覺變化。