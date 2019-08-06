影／巷弄限速30公里看日本怎麼做 學者：執法是關鍵

2019-08-06 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



全台不少學校、醫院及住宅區，每到尖峰時間就可見汽機車呼嘯而過，全台各地近年擴大推動「交通寧靜區」，交通部今天預告修正道路交通安全規則，針對未設車道現、行車方向線等狹窄道路，行車速度從時速40公里降到30公里，目標今年10月1日上路，不過學者提醒教育、執法及工程必須跟上腳步。

不過，依法超過速限可處1200元至2400元罰鍰，由於警方通常不會再巷弄測速取締，交通部表示，修法非以舉發超速為目的，而是希望透過交通工程與標誌標線的改變，推動交通寧靜區及巷道安全。對此，學者則認為關鍵還是在落實執法與教育，唯有警惕違規駕駛才代表修法是「玩真的」。

根據經濟合作暨發展組織報告，行人與車輛碰撞時，行車速度若從40公里降到30公里，致死率也可從35%大幅下降至10%，國際上將速限管理列為提升道路安全關鍵因素，交通部近年也推動「交通寧靜區」，並設置限速、禁鳴喇叭等標誌，違規就可取締。

交通部表示，鑑於全台很多縣市都在推動鄰里交通改善計畫及交通寧靜區，修正道路交通安全規則第93條，規畫針對未畫設車道現、行車分項線或分向限制等道路，也就是較為狹窄的巷弄限制行駛速度，從每小時40公里降到30公里，盼能減少肇事嚴重程度。

不過，中原大學景觀學系教授趙家麟指出，交通寧靜區真正精神是要讓駕駛謹慎開車，他以日本為例指出，像在日本東京西日暮里巷弄內，近年就透過3D鋪面讓駕駛透過視覺感覺兩旁干擾物變多、道路變窄，他觀察駕駛真的會因此「被騙」而減速。

淡江大學運輸管理學系副教授羅孝賢則認為，最關鍵的還是如何落實執法與教育。他直言，台灣最大的問題是駕駛行為，狹窄巷道內雖然汽車開不快，機車卻幾乎都用衝的，他觀察也發現台灣駕駛太聰明，即使畫設立體鋪面，也會迅速「看破手腳」再橫衝直撞。