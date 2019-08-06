Nespresso歡慶父親節 沁涼一夏優惠加碼開跑

2019-08-06 19:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



瑞士頂級咖啡品牌Nespresso推出兩款澳式冰萃咖啡，要用「寵爸夏季冰咖啡食譜」回饋老爸最獨特的愛。其中一款的澳式冰萃黑咖啡(LONG BLACK OVER ICE)，獨具清新香氣與水果調性，透過淺烘焙手法，保留咖啡的純粹果韻芳香，創新澳式喝法添加一點氣泡水及冰塊，再加入咖啡，一口品嚐感受氣泡水的輕爽熱烈，層層堆疊出咖啡果香的精彩餘韻，如同熱血硬漢老爹最直接又含蓄的愛。

另一款的澳式冰濃萃拿鐵(FLAT WHITE OVER ICE)透過深焙方式調和咖啡，帶出厚實澎湃的辛香風味，圓潤的穀物香和烘焙香，與牛奶迸出恰好平衡的美妙滋味，彷彿暖爸最溫柔體貼的愛，每嚐一口就能感受盛夏的暖陽氣息，呼應暖爸在身邊無微不至的悉心照拂。Nespresso邀請咖啡愛好者，一同用「寵爸夏季冰咖啡食譜」，輕鬆4步驟打造貼心告白，療癒辛苦工作的老爸們。

Nespresso表示，不僅提供高品質義式濃縮咖啡，更不斷將各國咖啡文化做為靈感，創造和推動咖啡的全新面貌，今夏更以澳洲人隨興自在的生活態度，以及百花齊放的咖啡文化為靈感，開發出持續熱銷中的限量版澳式冰萃黑咖啡(LONG BLACK OVER ICE)、澳式冰濃萃拿鐵(FLAT WHITE OVER ICE)，加入氣泡水及牛奶，在夏日咖啡市場再次掀起創意咖啡冰飲風潮。

為歡慶即將到來的父親節，Nespresso推出全系列咖啡機寵爸優惠價3,300元起，於Nespresso精品店選購咖啡機並加購咖啡膠囊滿五條，即贈送任選咖啡膠囊一條、加購八條即贈任選咖啡膠囊二條 (限量款除外)。