日本老派喫茶店來了 「星乃珈琲店」9月插旗北市南西商圈

2019-08-06 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



無論日本與台灣，近來都掀起老派咖啡館、喫茶店的追逐熱潮，當中，掀起日本咖啡店厚鬆餅風潮，自關東起家的連鎖復古咖啡店「星乃珈琲店」（HOSHINO COFFEE）即將首度登陸台灣，插旗台北南西商圈進駐新光三越台北南西店一館，「星乃珈琲店」即將讓台灣人體驗到日本大正時期低調奢華設計的咖啡店風情，預計9月16日開幕。

帶有歷史感的木質深調韻味，以及略為昏暗的暖色調燈光，店裡手沖咖啡香氣瀰漫，日本最近吹起老派喫茶店的風潮，各大雜誌紛紛推出「日本不得不去的喫茶店」、「大人味的喫茶店」特輯。就連日本星巴克在今年5月也吹起復古風，推出昭和風格的老派咖啡廳以及一系列復古菜單。

說到「星乃珈琲店」（HOSHINO COFFEE），常去日本旅遊的台灣人可能不陌生，目前「星乃珈琲店」在日本擁有超過200家分店，分布全日本，海外據點目前有新加坡與馬來西亞，台灣則是星乃的海外下一站。「星乃珈琲店」在日本與台灣也有的DOUTOR羅多倫咖啡出自同一家餐飲集團，這次來台展店由日本百分之百投資的台灣羅多倫負責。

「星乃珈琲店」，外觀以簡潔黑色為底，招牌上大大的白色字體寫著「星乃珈琲店」，店內同樣延續沈穩的「深咖啡 X 黑色」系，皮革沙發與溫暖黃光，散發有如沈浸在老時光的質感。當中，用鐵鍋製作的日式厚鬆餅（熱蛋糕），是星乃珈琲店最受歡迎的菜單，星乃也可以說是這幾年來日本鬆餅「大流行」的主要推手之一。

這次來台，因為配合百貨營業時間，不提供早餐外，星乃招牌菜單都可以吃得到，全時段也提供鹹食正餐。另外，因為台灣水果非常有名，星乃也將使用台灣水果製作水果三明治，並用新鮮水果推出可吃得到水果的冰咖啡。