Fendi、LV新款女表辨識度超高 糖果色表帶、波浪表面通通有

2019-08-06 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



精品龍頭路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以新皮件系列為靈感，推出Tambour系列全新Tambour New Wave腕表，重現品牌傳奇的V字符號。另外，Fendi全新的Fendimania腕表採用經典的FENDI風格打造而成，以方型表殼搭配FF標誌造型表圈演繹品牌DNA。

全新的Tambour New Wave腕表，一如其靈感來自皮件製作，於是品牌的La Fabrique du Temps Louis Vuitton表廠，便挑戰在傳統的平面表盤邊緣重現皮革的立體柔軟效果。透過特殊壓印V字可捕捉最微弱的光線，並凸顯在正中央代表品牌的Vuitton字樣。 而且表款外圍的分鐘軌夾雜象徵LV的Monogram花朵圖案，小秒針位於6點方向，和細膩表盤相互輝映。不僅如此，新款腕表配備LV專利系統的可互換式表帶，這帶來無限的個人客製化可能，從閃亮到低調，從運動風橡膠到珍貴鱷魚皮，呼應了New Wave系列精神。