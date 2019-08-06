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Fendi、LV新款女表辨識度超高 糖果色表帶、波浪表面通通有

2019-08-06 18:41聯合報 記者曾智緯╱即時報導

精品龍頭路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以新皮件系列為靈感，推出Tambour系列全新Tambour New Wave腕表，重現品牌傳奇的V字符號。另外，Fendi全新的Fendimania腕表採用經典的FENDI風格打造而成，以方型表殼搭配FF標誌造型表圈演繹品牌DNA。

全新的Tambour New Wave腕表，一如其靈感來自皮件製作，於是品牌的La Fabrique du Temps Louis Vuitton表廠，便挑戰在傳統的平面表盤邊緣重現皮革的立體柔軟效果。透過特殊壓印V字可捕捉最微弱的光線，並凸顯在正中央代表品牌的Vuitton字樣。 而且表款外圍的分鐘軌夾雜象徵LV的Monogram花朵圖案，小秒針位於6點方向，和細膩表盤相互輝映。不僅如此，新款腕表配備LV專利系統的可互換式表帶，這帶來無限的個人客製化可能，從閃亮到低調，從運動風橡膠到珍貴鱷魚皮，呼應了New Wave系列精神。

同樣的新款全新Fendimania腕表，也將奢華與製表工藝融為一體，有著經典的FF Logo變身表圈，Fendi藉由拋光及緞面磨砂巧妙的對比，成為大膽的方型表殼上最引人注目的焦點。不論使用用珍珠母貝表盤還是漆面，都有鑲嵌於12點鐘及6點鐘位置的兩顆鑽石增添額外的奢華感。提供了從雙色款式到不鏽鋼款式皆備，搭配皮革表帶。以精緻優雅的手法讓Fendimania腕表系列以最「FENDI」的方式展現傳統與現代的結合。

Fendi Fendimania腕表，18K金PVD不鏽鋼表殼，搭配珍珠母貝表盤...
Fendi Fendimania腕表，18K金PVD不鏽鋼表殼，搭配珍珠母貝表盤，約42,000元。圖／Fendi提供
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路易威登Tambour系列Tambour New Wave腕表，不鏽鋼表殼，約1...
路易威登Tambour系列Tambour New Wave腕表，不鏽鋼表殼，約10萬5,000元。圖／Louis Vuitton提供
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LV以新皮件系列為靈感，推出Tambour系列全新Tambour New Wav...
LV以新皮件系列為靈感，推出Tambour系列全新Tambour New Wave腕表，重現品牌傳奇的V字符號。圖／Louis Vuitton提供
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Fendi Fendimania腕表，不鏽鋼表殼，約35,500元。圖／Fend...
Fendi Fendimania腕表，不鏽鋼表殼，約35,500元。圖／Fendi提供
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