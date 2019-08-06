搶攻即食麵市場商機！主廚、藝人投入戰局 大戰一觸即發

2019-08-06 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



現代人工作繁忙，方便迅速的快煮麵成為全民新寵兒，無論主廚、藝人或百貨皆打造自有品牌，即食麵大戰一觸即發。

阿舍食堂全新「老饕半筋半肉牛肉麵」，即日起於官網、阿舍台北車站、阿舍微風南山櫃位現貨販售，首波限量2000盒，精選Ｑ彈牛筋為食材，搭配大塊軟嫩牛肋萮濃郁湯頭，品嚐前別忘了加入些許特製酸菜提味，美好滋味讓人吮指回味；阿舍食堂攜手葡萄酒線上服務品牌「加佳酒」，找來品酒師林才右、生活美學家Jamie合作，精選法國波爾多紅酒，透過餐酒搭配帶給饕客全新味覺饗宴。好康再加碼，凡購買4盒「老饕半筋半肉牛肉麵」或滿額2000元即贈紅酒（Château Sémeillan Mazeau詩美堡2012）乙支。

老媽拌麵不落人後，精選台南關廟麵製作，口感Q彈不軟爛，深獲老饕喜愛。適逢中元普渡，全新「七夜平安箱」內含老媽拌麵經典7種口味，包括蔥油開洋、胡椒麻醬、胡椒麻醬、麻辣、麻辣火鍋湯麵、酸辣拌麵和香菇炸醬等，即日起於蝦皮、PChome 24h、Yahoo購物線上開賣，限量1000箱。

明星主廚玩跨界，詹姆士打造全新即食麵品牌「詹麵」，搭配精製「詹醬」享用，別有一番滋味。全新詹麵以90克麵條為例，僅需2分半時間即可快熟，美味不打折，相較坊間麵條大多需要4~5分鐘，減少民眾候餐時間，細麵利於吸附醬汁口感大加分。

藝人賈靜雯創辦品牌「賈以食日-麻花麵」，祭出2款經典口味，如麻花麵、燒椒麵，滿足饕客味蕾。由賈靜雯與弟弟衛斯理合作創立，希望傳承1980年代父母創立的餐廳「天津衛」好滋味，推出至今消費者迴響熱烈。

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