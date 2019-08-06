關於浪漫Tiffany最知道！ 全新Believe In Love廣告形塑愛情樣貌

2019-08-06 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



愛情有多種的樣貌，神秘又難以捉摸，既脆弱又真實，但前提是你要相信它。來自紐約的Tiffany ＆ Co.（簡稱Tiffany）就以此為靈感，推出全新 Believe In Love 形象廣告，呈現專屬的浪漫愛情故事。同樣歌詠愛情美好的還有海瑞溫斯頓（Harry Winston）透過心環珠寶系列，來傳遞戀人間的絮語。

儘管現今感情關係與婚姻已和昔日不同，但是Tiffany依然歌頌各種形式的愛情。選擇步入結婚、維繫感情、選擇未來的生活不再具有社會必要性，而是極為單純的決定，是因為相信明天，也相信愛情。 因此，全新的Believe In Love形象廣告中呈現出戀人的親密互動，並透過Tiffany True訂情鑽戒象徵了兩人的連結，以黑、白影像呈現真愛的深層情感。品牌的藝術總監Reed Krakoff亦表示「現代愛情是非常個人的，兩人相處的每分每秒創造出真摯的親密關係，Tiffany見證永恆之愛的緊密連結。」