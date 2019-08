關於浪漫Tiffany最知道! 全新Believe In Love廣告形塑愛情樣貌

2019-08-06 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



愛情有多種的樣貌,神秘又難以捉摸,既脆弱又真實,但前提是你要相信它。來自紐約的Tiffany & Co.(簡稱Tiffany)就以此為靈感,推出全新 Believe In Love 形象廣告,呈現專屬的浪漫愛情故事。同樣歌詠愛情美好的還有海瑞溫斯頓(Harry Winston)透過心環珠寶系列,來傳遞戀人間的絮語。

儘管現今感情關係與婚姻已和昔日不同,但是Tiffany依然歌頌各種形式的愛情。選擇步入結婚、維繫感情、選擇未來的生活不再具有社會必要性,而是極為單純的決定,是因為相信明天,也相信愛情。 因此,全新的Believe In Love形象廣告中呈現出戀人的親密互動,並透過Tiffany True訂情鑽戒象徵了兩人的連結,以黑、白影像呈現真愛的深層情感。品牌的藝術總監Reed Krakoff亦表示「現代愛情是非常個人的,兩人相處的每分每秒創造出真摯的親密關係,Tiffany見證永恆之愛的緊密連結。」