天和鮮物「快訂快取」服務上線 650種品項一鍵購得

2019-08-06 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



俗話說：「時間就是金錢。」科技快速發展，現代人工作愈趨繁忙，外食族比例也逐漸升高，如何吃得健康又快速，考驗著民眾智慧。天和鮮物看準商機，首度攜手2大外送平台「全球快遞」、「啦啦快送」合作，推出8大類別外送服務，在家也能享用新鮮食材。

天和鮮物大玩跨界，打造全新「外送服務」選項，凡於平日（週一~週五）下午16時前完成線上訂購，商品將於當日傍晚17~19時間送至指定地點，確保食材新鮮度。目前提供天和自有冷凍食材(127項)、銀髮及嬰幼兒食品(40項)、現做料理(47項)、方便現煮食材包(1日14項、1週70項)、冷凍復熱調理包(30項)、生鮮有機時令蔬果(176項)、天和烘焙(45項)、便當(7項)及生活乾貨用品(124項)等。

天和鮮物總經理蔡明欽分享，天和鮮物看好線上、線下商機，將網路商店與實體店面虛實整合，打造全新O2O（Online to Offline）新零售即送服務，目前第一階段適用雙北11區，包括大同、中山、松山、萬華、中正、大安、信義、永和、中和、板橋及三重區，強調當日快訂快取，未來將逐步增加產品項目、取貨時間與周日快遞服務，大家敬請期待。