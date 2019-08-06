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還在想七夕要怎麼過嗎？今夏最夯信義區韓式約會攻略大公開

2019-08-06 16:46聯合新聞網 聯合數位文創

今夏最夯的信義區韓式約會地圖 圖／聯合數位文創 提供
今夏最夯的信義區韓式約會地圖 圖／聯合數位文創 提供
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一年一度的七夕又來了，不少地方都會推出情人節活動跟上節日熱潮，其中因七米高的漂浮地球被瘋狂洗版的「信義區」，因兼具吃喝玩樂與人文藝術等娛樂便利性，被譽為約會聖地，不少國外知名品牌、餐飲都在此插旗。以韓國線來說，今年首推信義區韓式約會地圖，幫你一一點名精選餐廳與約會行程，更棒的是通通有優惠，讓你不用出國也能像置身韓國，體驗道地韓式約會！

怎麼吃最道地？韓式正宗看這裡！

隨著韓國文化的流行，韓國料理也成為台灣人最愛的美食選項，不管身處哪個鬧區都能看見琳瑯滿目的韓式料理，但要在信義區吃的最道地，就千萬別錯過這兩家精選TOP!

韓國超人氣「新村站著吃烤肉」海外第一間分店，就在台北信義區。 圖／店家 提供
韓國超人氣「新村站著吃烤肉」海外第一間分店，就在台北信義區。 圖／店家 提供
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● 66年歷史的經典－「新村站著吃烤肉」

源自1953年開業，在韓國人氣一直高居不下，也是不少旅韓者每次必吃的餐廳之一，但現在在信義區就吃得到啦！一出市政府4號出口即能看見它的身影，臺灣1號店主打一人份牛肉烤肉390元吸引饕客，店裡更有賣白飯、泡菜、海苔等，不像韓國還要去外面買，直接店內加購即可享受美味，營業時間從中午前至半夜兩點，讓夜貓們也能在宵夜時段吃到美味的韓國燒肉。
v 位置資訊：台北市信義區忠孝東路五段159號

韓國連鎖炸雞店「NENE CHICKEN」進駐信義區，深得饕客們喜愛。 圖／店家...
韓國連鎖炸雞店「NENE CHICKEN」進駐信義區，深得饕客們喜愛。 圖／店家 提供
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●「國民MC」劉在錫代言－韓國炸雞「NENE CHICKEN」

在韓國，炸雞店的選擇跟便利商店一樣多，由此可見韓國人對炸雞的熱愛程度簡直狂熱！不少吃過韓式炸雞的饕客們，對於「NENE CHICKEN」的炸雞可是讚不絕口，不管是熱騰騰的、放冷了、原味的、韓式醬料口味的，全都超美味！在韓國擁有1200多家分店「NENE CHICKEN」也在信義區插旗，以外表酥脆不油膩、肉質鮮嫩多汁，搭配韓式醬料超對味，絕對讓你吃到欲罷不能！
v 位置資訊：台北市信義區松高路11號(信義誠品B2)

怎麼玩最韓系？火紅景點在這裡！

看過無數韓劇，除了男女主角總是又帥又美外，浪漫場景自然不能少！其實只要用心找，在台灣也能找到像韓劇裡一樣約會達陣的浪漫場景，就如九份與釜山甘川洞文化村有一樣的藝文韻味！那信義區又有哪些美麗景點跟韓國一樣值得停下腳步，感受浪漫呢？

「象山親山步道」遠眺信義區繁華之景。 圖／聯合數位文創 提供
「象山親山步道」遠眺信義區繁華之景。 圖／聯合數位文創 提供
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● 不輸首爾駱山公園夜景的「象山親山步道」

韓劇「今生第一次」咖啡店兒子福南帶女主角去看夜景的地方就是在駱山公園，仔細一瞧與臺灣的「象山親山步道」夜景有些相像，登高眺遠、視野遼闊，放眼望去，將整個信義區繁華高樓盡收眼底，飽覽璀璨燈光的城市浪漫。「象山親山步道」坐落於市區卻能體驗遠離塵囂的氛圍，想必在此告白十之八九都會成功。

「四四南村」眷村與文創的結合，讓老宅增添了不少人文風味。 圖／聯合數位文創 提供
「四四南村」眷村與文創的結合，讓老宅增添了不少人文風味。 圖／聯合數位文創 提供
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● 老宅魅力！臺灣版善益洞韓屋村－「四四南村」

哈韓族都知道近年最夯的熱點就是位於首爾鐘路三街的善益洞韓屋村，這裡保留大量傳統韓屋，透過翻修搖身變成文青咖啡廳，因而有咖啡街的美名。就像信義區的「四四南村」一樣，保留部份舊有的平房，結合「好丘」輕食餐飲、文創、教育、展覽表演，讓老房再次煥然一新，更增添人文風味。現在的「四四南村」除了固定舉辦市集與音樂會等多元活動，還吸引不少男女前來品嚐咖啡，也讓這裡成為文青首選約會聖地。
v 位置資訊：台北市信義區松勤街50號

「尋找金鐘旭」被譽韓國原創音樂劇票房神話。 圖／聯合數位文創 提供
「尋找金鐘旭」被譽韓國原創音樂劇票房神話。 圖／聯合數位文創 提供
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● 韓國情侶公認必看NO.1韓國原創音樂劇『尋找金鐘旭』

在韓國每十對情侶有八對都看過「尋找金鐘旭」（김종욱 찾기）這部音樂劇，更有沒看過這部音樂劇等同沒交往過的趣話！這齣以初戀故事為背景，僅由三個演員飾演高達二十四個角色的音樂劇，與最近火紅的「寄生上流」同屬CJ ENM集團發行，長紅十三年，火紅程度更被翻拍成由孔劉主演電影「尋找完美先生」。此次「尋找金鐘旭」於8月29日至9月22日將首度來台在信義劇場Legacy Max(新光三越A11 6F)演出，讓台灣觀眾不必飛往韓國，也能在台北同步感受由韓國原班人馬演出戲劇與音樂完美結合的韓系浪漫愛情音樂劇，還搭配中文字幕，堪稱今夏最難得的好機會！購票上udn售票網

「尋找金鐘旭」演出資訊
演出時間：2019/8/29~2019/9/22（週一 休演）
演出地點：信義劇場Legacy Max（台北新光三越 A11 6F）
購票資訊：udn售票網購票優惠9折起，ibon、博客來、購票優惠92折

就憑它！眾多餐廳享優惠再享免費兌換彩妝體驗組
因應浪漫七夕，「尋找金鐘旭」音樂劇特別串連信義區眾多餐廳與店家，憑2019年「尋找金鐘旭」韓國音樂劇臺灣演出票根即可享有下列眾多優惠。
‧「新村站著吃烤肉」消費享小菜乙份或啤酒乙瓶
‧「NENE CHICKEN」購買半半炸雞以上送年糕乙份
‧「30thirty老酒館」滿低消送松露薯條乙份
‧「I'M KIMCHI」店內消費即贈Cass韓國啤酒乙瓶
‧「GUMGUM Beer&Wings」消費送人氣餐點乙份
‧「Ramble Cafe」飲品9折
‧「午餐盒도시락」購買便當即可享韓國飲料9折
‧「WOOSAN韓式烤肉」套餐9折
‧「Uncles魷魚大叔」滿額送飛魚卵飯糰乙份
‧「TSUTAYA BOOKSTORE」結帳憑單張票根送折價券乙張
‧「PONY EFFECT」新光A11店面免費兌換彩妝體驗組(數量有限)
更多信義約會地圖優惠詳情請上→ https://pse.is/HMEQ8

韓國音樂劇咖啡廳
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