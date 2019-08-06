LG智慧家庭聯享節家電買大送小 還可抽旗艦魔幻機皇

2019-08-06 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



支援IoT物聯網功能的智慧家電越來越普及，許多消費者一旦享受過「幫你多做一步」的便利性，就很難再回頭。台灣LG電子不僅全系列家電產品皆支援IoT物聯網功能，這次在年末家電採購旺季之前，更搶先推出「智慧家庭聯享節」多重優惠活動，如果父親節禮物還沒準備好，送爸爸LG家電還可加碼抽旗艦手機，消費者千萬別錯過採購好機會！