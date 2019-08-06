LG智慧家庭聯享節家電買大送小 還可抽旗艦魔幻機皇
支援IoT物聯網功能的智慧家電越來越普及，許多消費者一旦享受過「幫你多做一步」的便利性，就很難再回頭。台灣LG電子不僅全系列家電產品皆支援IoT物聯網功能，這次在年末家電採購旺季之前，更搶先推出「智慧家庭聯享節」多重優惠活動，如果父親節禮物還沒準備好，送爸爸LG家電還可加碼抽旗艦手機，消費者千萬別錯過採購好機會！
即日起至2019/11/30活動期間，購買LG指定Wi-Fi物聯網家電，即可享四大優惠，第一重，購機上網登錄或郵寄回函，即可兌換包含LG PuriCare超淨化大白空氣清淨機、全家禮物卡、Litv 60天體驗券等豐富好禮；第二重，凡購買4K物聯網電視並加購其他物聯網家電，同一張發票總金額達滿額禮門檻就送LG空氣清淨機、除濕機、吸塵器等小家電；第三重，購買指定家電至官網登錄，即可抽LG G8S ThinQ智慧手機，購買DUALCOOL雙迴轉變頻空調指定型號，登錄可再抽華碩AI智慧音箱；第四重，買2019全新物聯網電視並完成產品註冊，拍照完成指定任務，再送市價2,990元的22吋電競護眼螢幕。越早購買，中獎機會越高，還能越快享受到智慧家電帶來的便利居家生活。
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