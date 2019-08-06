2019世界音樂節@臺灣 媒合會團隊徵選報名倒數七天

2019-08-06 15:45 聯合新聞網 udn售票網



留聲姬樂團於媒合會演出。圖文/風潮音樂提供 分享 facebook

「2019世界音樂節@臺灣」首波媒合團隊徵選活動自6月24日起開放報名，距報名截止日進入最後一週。文化部影視及流行音樂產業局表示，為跨國媒合臺灣特色音樂演出團隊與重量級國際音樂節策展人，實現「將世界音樂帶進臺灣，臺灣音樂帶向世界」目標，歡迎有興趣的的音樂團體或個人踴躍報名參加徵選，就有機會登上「2019世界音樂節@臺灣」島嶼舞台，與重量級國際策展人進行媒合演出，揮灑音樂能量與才華，用音樂一新世界的耳目！

由文化部影視局主辦的「2019世界音樂節@臺灣」將於10月18至20日於臺北市大佳河濱公園舉行，本次邀請分別來自印度、荷蘭、加拿大、韓國等國，共五位大有來頭的國際策展人出席並與獲選團隊進行展演式媒合。這些國際策展人有著豐富的策展經驗，除深耕當地音樂發展外，對於全球音樂網絡的資源串連、優秀團體的培養，皆有一套成功的運行法則。期許藉由「世界音樂節＠臺灣」的媒合會舞台，能讓臺灣本土音樂文化新能量，迸發光芒與無限可能。

回顧過去三年，「世界音樂節@臺灣」媒合會徵選，報名團隊數量逐年遞增，經由徵選脫穎而出的六組展演媒合團隊，除帶給現場觀眾不同驚喜外，也讓各國策展人看見臺灣優秀團體的音樂無窮潛力。以「2018世界音樂節@臺灣」為例，同年抱走原創流行音樂大獎首獎與奪得海洋音樂祭－海洋大賞的MAFANA樂團，於媒合會上大展新生代原住民的好歌喉，受到策展人們的注目，今年也受邀成為「2019世界音樂節@臺灣」的演出團隊，預計將再次驚豔全場。

徵選活動期間於2019年6月24日至8月14日00:00止，徵求對世界音樂懷抱熱情、想拓展國際演出舞台的職業演出團體或個人，本國籍或根基（常駐）在臺之國際演出團隊，不限演出內容語言、展演形式，共同將台灣音樂文化推廣到全世界！詳細報名資訊請至「2019世界音樂節@臺灣」官方網站查詢。