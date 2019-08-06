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芋泥＋珍珠超邪惡組合！台中伊藤麵包工房3款「珍珠月餅」團購獨家開賣

2019-08-06 14:38聯合報 記者陳立儀╱即時報導

中秋月餅早鳥預購開跑，被日本人玩壞的珍珠，今年也出現在月餅餡中！以圓形吐司聞名的台中名店伊藤麵包工房推出3種口味的珍珠月餅，搶搭珍奶熱，目前在ihergo愛合購獨家開賣；還有店家推出板豆腐造型月餅，視覺感相當另類。

台中名店伊藤麵包工房的綜合珍珠月餅禮盒內有3種口味，包括白玉珍珠芋泥月餅、黑糖珍珠奶茶月餅、抹茶拿鐵珍珠月餅各2入，售價338元、平均每顆約57元，其中黑糖珍珠月餅更選用英國唐寧茶製作，3款珍奶月餅的外皮皆以點金粉綴飾，打造星空銀河感，十分夢幻。

汐止的力尹手匠烘焙除了推出傳統蛋黃酥鳳梨酥禮盒之外，更端上造型吸睛的白玉豆腐酥，月餅外形就像白色板豆腐，內餡則是白豆沙、豆漿混搭製作而成，口味豆香四溢、健康養生，9入售價365元、運費另計。

為了搶攻月餅商機，今年也罕見出現糕餅名店強強聯手。來自台中的法布甜與彰化不二家的第三代「不二製餅」共同推出限量聯名禮盒，內容包括不二製餅的頂級蛋黃酥2顆、法布甜的招牌鳳梨酥4顆，聯名禮盒目前在愛合購促銷販售中，限量100盒、優惠價399元。

ihergo愛合購今年中秋月餅早鳥優惠在8月份開跑，並成立「月餅比美」預購專區，目前已匯集超過50款月餅禮盒，老字號名店包括基隆連珍、采棠肴、新珍香、小潘鳳凰酥、台中寶泉等都在促銷中，專區內商品於下單時輸入指定折扣碼皆可享再打9折起不等的優惠。

台中名店伊藤麵包工房推出綜合珍珠月餅禮盒，圖為白玉珍珠芋泥月餅。圖／愛合購提供
台中名店伊藤麵包工房推出綜合珍珠月餅禮盒，圖為白玉珍珠芋泥月餅。圖／愛合購提供
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台中名店伊藤麵包工房推出綜合珍珠月餅禮盒，3種口味共6入售價338元，運費另計。...
台中名店伊藤麵包工房推出綜合珍珠月餅禮盒，3種口味共6入售價338元，運費另計。圖／愛合購提供
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台中名店伊藤麵包工房推出綜合珍珠月餅禮盒，圖為黑糖珍珠奶茶月餅。圖／愛合購提供
台中名店伊藤麵包工房推出綜合珍珠月餅禮盒，圖為黑糖珍珠奶茶月餅。圖／愛合購提供
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台中名店伊藤麵包工房推出綜合珍珠月餅禮盒，圖為抹茶拿鐵珍珠月餅。圖／愛合購提供
台中名店伊藤麵包工房推出綜合珍珠月餅禮盒，圖為抹茶拿鐵珍珠月餅。圖／愛合購提供
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月餅鳳梨酥蛋黃酥
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