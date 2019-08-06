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「白爛貓」特別版玩偶快入手！全家便利商店七夕門鈴聲首度現聲

2019-08-06 14:06聯合報 記者陳立儀╱即時報導

七夕情人節想怎麼度過？全家便利商店全台近400間門市將首次播放七夕限定版門鈴聲，進店就可聽到輕柔女聲哼唱，即日起至8月7日店內的全家廣播電台Fami Radio則化身空中愛情補給站，只要特定時段至店舖，就可聆聽掏心掏肺的傳情話語，內容有渴望被求婚的甜蜜呼喚、也有懷念已逝者的溫情傾訴，是今年感受不同情人節氛圍的新選擇。

全家便利商店經營企劃本部副本部長林翠娟表示，消費者踏進便利商店最先接觸的即是門鈴聲，今年全家便利商店不僅推出七夕限定版門鈴聲，更首次於七夕前夕在官方粉絲團「全家在這里」舉辦傳情語句大募集，只要留言想說的話與對象，就有機會成為全家廣播電台Fami Radio七夕期間的播放內容，短短一周即吸引約500人投稿留言，全台3,400間門市變身為七夕傳情發聲筒，未來也將持續推出不同節慶版鈴聲，並視消費者反應結合Fami Radio規畫互動活動。

除了七夕互動活動之外，全家便利商店門市也應景推出七夕巧克力促銷活動，購買金莎3粒裝3件就送獨家贈品金莎心心相印玻璃盤，全台限量18,000個；購買巧克力系列商品滿額99元，即可以999元換購超人氣獨家LINE白爛貓45公分情人節特別款玩偶，全台限量5,000個。

全家便利商店首次於七夕前夕在官方粉絲團「全家在這里」舉辦傳情語句大募集。圖／全家...
全家便利商店首次於七夕前夕在官方粉絲團「全家在這里」舉辦傳情語句大募集。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店推出七夕巧克力促銷，購買巧克力系列商品滿額99元，即可以999元加價...
全家便利商店推出七夕巧克力促銷，購買巧克力系列商品滿額99元，即可以999元加價購LINE白爛貓45公分情人節特別款玩偶，全台限量5,000個。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店推出七夕巧克力促銷，購買巧克力系列商品滿額99元，即可以999元加價...
全家便利商店推出七夕巧克力促銷，購買巧克力系列商品滿額99元，即可以999元加價購LINE白爛貓45公分情人節特別款玩偶，全台限量5,000個。圖／全家便利商店提供
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七夕便利商店門鈴
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