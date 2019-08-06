貝拉哈蒂德穿MK豹紋褲騎單車 演繹今天風很大的動感、性感

2019-08-06 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



MICHAEL KORS釋出旗下副線MICHAEL Michael Kors（MMK）的2019秋季廣告大片，由品牌全球代言人貝拉哈蒂德（Bella Hadid）演繹性感動物系列服裝與新包款，在單車等佈景配襯下，展現狂風飛舞的動感與性感。

同步發表的MMK女裝和MK男裝形象，都是以品牌的JET SET都會自由風為基調，分別由超模貝拉哈蒂德和男模Austin Augie詮釋，英國攝影師David Sims掌鏡，將活力動感、積極樂觀的品牌理念表現在視覺上，也闡述了設計師Michael Kors對於JET SET的解讀，「六○年代至七○年代興起的JET SET理念，向世界傳達出明快的生活節奏，在全球化的今日，人們更加頻密呼應這樣的生活態度。」