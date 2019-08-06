貝拉哈蒂德穿MK豹紋褲騎單車 演繹今天風很大的動感、性感
MICHAEL KORS釋出旗下副線MICHAEL Michael Kors（MMK）的2019秋季廣告大片，由品牌全球代言人貝拉哈蒂德（Bella Hadid）演繹性感動物系列服裝與新包款，在單車等佈景配襯下，展現狂風飛舞的動感與性感。
同步發表的MMK女裝和MK男裝形象，都是以品牌的JET SET都會自由風為基調，分別由超模貝拉哈蒂德和男模Austin Augie詮釋，英國攝影師David Sims掌鏡，將活力動感、積極樂觀的品牌理念表現在視覺上，也闡述了設計師Michael Kors對於JET SET的解讀，「六○年代至七○年代興起的JET SET理念，向世界傳達出明快的生活節奏，在全球化的今日，人們更加頻密呼應這樣的生活態度。」
MMK秋季女裝就是以繁忙都會生活的女性為主角，表現快節奏生活中仍能保持動感、優雅的狀態，以大量動物紋和中性色調、剪裁混搭，隱喻鋼筋水泥叢林中的摩登女性，仍能活出野性美。而專業BMX極限運動家兼任模特兒的Austin Augie詮釋MK秋冬全新推出的KOR x TECH服裝和和男士運動鞋，展現機能性材質和時尚設計的結合。此外，女性配件以搖滾鉚釘和品牌Logo印花，打造飽和亮眼的條紋紅、棕兩系色調，以旅行元素打造最契合JET SET風格的秋冬包款。
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