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世界奇觀崩壞中：51.2%壞掉 萬里長城怎麼修？

交通部砸36億補助國旅經營民宿 嘉縣議員批亂花錢

2019-08-06 10:41聯合報 記者魯永明╱即時報導

兩岸關係緊張，明年初又要舉行總統立委大選，大陸限縮自由行觀光來台，又減少陸客團，交通部宣布再砸36億元預算，推動「國旅秋冬遊獎勵方案」；對此，經營民營的嘉義縣議員何子凡痛批「治國與救觀光，只剩101招的補助嗎？」

何子凡說，這政府的腦袋真的壞掉了，為什麼要再花36億作「國旅補助」呢？這樣就可以挽回觀光業者的選票嗎？而且今年已經花了多少錢在國旅補助呢？業界的反應如何？實際效果在哪裡？真的有病呢！

這36億可以做多少「基礎設施改善」？多少「專業人力培訓」？多少「友善空間提升」？多少「空間美學營造」？多少「智慧交易創新」呢？中國惡劣打壓，不代表政府就可以無厘頭亂花錢！錢不花在刀口上，卻把它投入大海，治國與救光觀只剩補助而已嗎？

何子凡說，政府推出國旅補助，許多遊客來電詢問，都問「你們有沒有補助?」，讓旅遊變成價格比較，不是價值品質比較，之前國旅補助，出現少數業者用人頭申請補助弊端，這次又再砸錢擴大國旅補助。

他表示，目前香港因為反送中運動，陷入動亂，日韓又發生貿易大戰，政府應設法搶計畫到香港、日本及韓國旅客，轉進台灣旅遊， 難道陸客減少，就只有砸錢補助國旅救觀光這個辦法嗎?砸錢補助應用在天災地變的觀光區才是，政府不宜一直用補助手段，干預觀光市場正常秩序及發展。

交通部觀光局去年及今年連續2年堆出暖冬旅遊補助，今年4至6月再推春遊補助，經費共計8.3億、11億及8億元，今年第4季將推出的秋冬國旅補助經費36億元，將比前3次的國旅補助加起來還多。

八八風災重建重生典範，嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷自然生態園區是陸客團旅遊熱門景...
八八風災重建重生典範，嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷自然生態園區是陸客團旅遊熱門景點。圖／取自山美社區發展協會臉書
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八八風災重建重生典範，嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷自然生態園區是陸客團旅遊熱門景...
八八風災重建重生典範，嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷自然生態園區是陸客團旅遊熱門景點。圖／取自山美社區發展協會臉書
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國旅補助陸客
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