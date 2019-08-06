交通部砸36億補助國旅經營民宿 嘉縣議員批亂花錢

2019-08-06 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



兩岸關係緊張，明年初又要舉行總統立委大選，大陸限縮自由行觀光來台，又減少陸客團，交通部宣布再砸36億元預算，推動「國旅秋冬遊獎勵方案」；對此，經營民營的嘉義縣議員何子凡痛批「治國與救觀光，只剩101招的補助嗎？」

何子凡說，這政府的腦袋真的壞掉了，為什麼要再花36億作「國旅補助」呢？這樣就可以挽回觀光業者的選票嗎？而且今年已經花了多少錢在國旅補助呢？業界的反應如何？實際效果在哪裡？真的有病呢！

這36億可以做多少「基礎設施改善」？多少「專業人力培訓」？多少「友善空間提升」？多少「空間美學營造」？多少「智慧交易創新」呢？中國惡劣打壓，不代表政府就可以無厘頭亂花錢！錢不花在刀口上，卻把它投入大海，治國與救光觀只剩補助而已嗎？

何子凡說，政府推出國旅補助，許多遊客來電詢問，都問「你們有沒有補助?」，讓旅遊變成價格比較，不是價值品質比較，之前國旅補助，出現少數業者用人頭申請補助弊端，這次又再砸錢擴大國旅補助。

他表示，目前香港因為反送中運動，陷入動亂，日韓又發生貿易大戰，政府應設法搶計畫到香港、日本及韓國旅客，轉進台灣旅遊， 難道陸客減少，就只有砸錢補助國旅救觀光這個辦法嗎?砸錢補助應用在天災地變的觀光區才是，政府不宜一直用補助手段，干預觀光市場正常秩序及發展。