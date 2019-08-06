用鼻貼布拔粉刺好過癮？ 你拔的其實是皮脂管絲

2019-08-06 07:20 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



鼻貼布有許多愛用者，把專用貼布往鼻頭一貼，再「唰」地一聲，上就有許多小黑點，有人因此覺得痛快又有成就感，粉刺清潔溜溜，但果真如此嗎？台北林口長庚醫院助理教授級主治醫師黃毓惠指出，那些黏在貼布上黑黑、白白的小東西，大部分是「皮脂管絲」，並非粉刺。

食藥署也「藥物食品安全週報第724期」中說明，許多民眾誤以為，鼻頭上密密的小黑點就是粉刺，其實不盡然，有些是皮脂管絲，主要是毛孔內正常分泌出的油質堆積成固狀，加上空氣中的油容易髒汙、日曬等，產生的過氧化物形成黑色沉澱。擠壓此類黑點時，會有細細的油脂冒出來。

粉刺則是皮脂分泌過多，或角質代謝不正常，塞住毛孔的皮脂、皮膚代謝物、角質及外來髒東西，這些粉刺是看不見開口的，不易透過鼻貼布拔除。因此，從鼻貼布拔出滿滿的茂密白頭，多半都是皮脂管絲。

黃毓惠說明，粉刺通常位置較深，鼻貼布無法清除，建議使用酸性保養品，注意臉部清潔，才是避免粉刺影響臉部肌膚的好方法。

曾有民眾用鼻貼布撕鼻子上的點點，周圍肌膚因反覆撕貼造成破皮受傷，嚴重時還可能導致皮膚炎。因此，若要使用鼻貼布，建議一周使用一次為宜，每次不超過15分鐘。