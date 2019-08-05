可頌塞蟹腳、鋪和牛! 八月堂門市限定新品超狂登場

2019-08-05 23:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



號稱殿堂級的可頌品牌八月堂，在八月份品牌主題月推出超狂新品搶市，其中兩款門市限定的「松露白醬松葉蟹可頌」、「頂級A5和牛燒可頌」不只美味還超吸睛，同步推出「心型」情人節期間限定「愛戀甜莓千層」、「太妃蜜糖杏仁果可頌」於全台門市登場。

即日起於京站時尚廣場B3獨家推出的「松露白醬松葉蟹可頌」，將蜂巢可頌霸氣夾入整隻彈牙肥美蟹螯，混合松露白醬、灑上香濃帕瑪森起司，讓舌尖享受來自大海的鮮甜的濃郁滋味；「頂級A5和牛燒可頌」於微風信義4樓快閃店限定販售，重金研發史上最狂和牛可頌，將薄薄一片就要價500元的日本A5頂級黑毛和牛，豪邁的鋪在可頌上，再以獨門蜜漬醬燒炙烤，讓和牛油花與肉汁在口中融化。

另外，8/5至8/7七夕期間限定快閃商品「愛戀甜莓千層」，將心形千層派包覆以新鮮覆盆子調製而成的莓果果泥，在情人節與另一半用可頌傳情；同樣甜滋滋的「太妃蜜糖杏仁果可頌」新品即日起也在全省門市販售，在蜂巢可頌上披一層香太妃蜜糖衣，一口咬下享受杏仁果的香脆滋味。