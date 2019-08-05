「梨形女孩」的「2好3不」遮臀部穿搭術！A字裙一穿上，秒瘦5公斤

2019-08-05 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



夏天到了，許多女生在買衣服時，常會遇到一個狀況，上半身明明穿的是S號，下半身的尺碼卻讓自己驚呼，為何會差別這麼多呢。或許妳正為自己的穿衣方式苦惱著，只要擁有下面幾件單品，梨形身材又如何，穿上去顯瘦才是王道。

高腰A字裙

許多梨形身材的女生，不像一般單薄的女子呈現直筒狀，但梨形身材的女生還是有腰身的唷！梨形女孩就是要抓準這點，能夠幫助，善用穿衣服的技巧，讓身型看起來不但顯瘦，還更能凸顯自己的優勢。

高腰A字裙就是梨形女孩最好的幫手，不只可以展現出腰身，讓整體的身形比例拉長，只要展現出自己細小的腿，看起來立馬秒瘦5公斤的感覺，最好在裙擺上也多些不一樣的點綴，或不規則的裙擺設計，讓人更吸睛之外，不經意把討厭的肉肉也通通遮起來。

直筒褲

誰說梨型女還不能跟著時尚穿著，直筒褲其實也非常適合，但關鍵在於直筒褲不貼身，讓大腿與小腿產生一種不會過度誇張的對比感，所以還是建議，選擇直筒褲時，挑選高腰款式，會比較適合，長度最好也要露出腳踝，才能讓整體比例有修長的感覺，再配上一雙小白鞋，立馬顯瘦。

以下為3不要配件，穿起來不僅顯胖，還讓身形更臃腫。

緊身褲

褲子太貼腿了，就會讓贅肉無所遁形，穿上去就有一種油膩感。另外皮褲、緞面、燈芯絨、有光澤感材質的褲子，也請盡量避免，因為這些材質都有膨脹的效果，整個讓腿再寬大一倍的感覺。

包臀裙

包臀裙理論上是把臀整個包住，但在大腿及腿上的表現，會讓裙子顯得看起來更碩大，還是建議挑選A字裙會比較恰當啦！

紗裙、百褶裙