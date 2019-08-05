Gentle Monster這款墨鏡顛覆想像 前、後都能配戴有夠吸睛

2019-08-05 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



創立自韓國的眼鏡品牌Gentle Monster向來都是不少藝人私下造型不可或缺的單品之一，不過，為了呼應前衛、充滿創意的精神，Gentle Monster還打造了UNDER M01太陽眼鏡，完全顛覆配戴習慣。而在新的創意總監擘畫之下，高級男裝品牌Berluti也與同集團的Thélios首度合作發表眼鏡系列，討論熱度亦高。

Gentle Monster自成立以來就成為了明星愛用的品牌之一，今年更與Fendi、潮牌AMBUSH聯手，推出限定系列，叫好又叫座。然而在眾多夏季新品中，仍以UNDER M01太陽眼鏡最讓人感受到品牌的精神。其外觀可以說是微型的實驗性結構設計，並帶有未來主義感，利用環繞式鏡框搭配顯眼的醋酸纖維鏡腳，加上獨特角度的100％防紫外線鏡片，而且鼻架部位還以磁性扣環連接，相當別出心裁。其特別處則是具有兩種不同配戴的方式，可以依配戴者的喜好改變，使用時絕對是超搶鏡。