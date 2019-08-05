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Gentle Monster這款墨鏡顛覆想像 前、後都能配戴有夠吸睛

2019-08-05 18:48聯合報 記者曾智緯╱即時報導

創立自韓國的眼鏡品牌Gentle Monster向來都是不少藝人私下造型不可或缺的單品之一，不過，為了呼應前衛、充滿創意的精神，Gentle Monster還打造了UNDER M01太陽眼鏡，完全顛覆配戴習慣。而在新的創意總監擘畫之下，高級男裝品牌Berluti也與同集團的Thélios首度合作發表眼鏡系列，討論熱度亦高。

Gentle Monster自成立以來就成為了明星愛用的品牌之一，今年更與Fendi、潮牌AMBUSH聯手，推出限定系列，叫好又叫座。然而在眾多夏季新品中，仍以UNDER M01太陽眼鏡最讓人感受到品牌的精神。其外觀可以說是微型的實驗性結構設計，並帶有未來主義感，利用環繞式鏡框搭配顯眼的醋酸纖維鏡腳，加上獨特角度的100％防紫外線鏡片，而且鼻架部位還以磁性扣環連接，相當別出心裁。其特別處則是具有兩種不同配戴的方式，可以依配戴者的喜好改變，使用時絕對是超搶鏡。

另外，在 Berluti創意總監Kris Van Assche的規劃下，與集團的Thélios首度合作發表眼鏡系列，包括六款不同的太陽眼鏡，靈感源自招牌的Patina古法皮革染色 。不論是輕盈的金屬、耐久的深色醋酸纖維材質，還是鏡框邊緣或鼻墊上的B字Logo，抑或是鏡片上鐫刻的1895字樣等細節，讓此系列帶有低調而不失優雅的風格。鏡面以深淺色調漸變的效果向古老的染色工藝致敬，特別是Shine太陽眼鏡，有著方型飛行員眼鏡輪廓但以彩虹漸變效果鏡片作搭配，十分吸睛。

Gentle Monster打造了UNDER M01墨鏡，完全顛覆配戴習慣。圖／...
Gentle Monster打造了UNDER M01墨鏡，完全顛覆配戴習慣。圖／摘自Gentle Monster官網
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Berluti Shine紅黃鏡面金屬框太陽眼鏡，14,500元 。圖／Berl...
Berluti Shine紅黃鏡面金屬框太陽眼鏡，14,500元 。圖／Berluti提供
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Berluti Sparkle藍色鏡面太陽眼鏡，16,800元 。圖／Berlu...
Berluti Sparkle藍色鏡面太陽眼鏡，16,800元 。圖／Berluti提供
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Gentle Monster UNDER M01墨鏡，約14,220元。圖／摘自...
Gentle Monster UNDER M01墨鏡，約14,220元。圖／摘自Gentle Monster官網
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