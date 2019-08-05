世界最小廚師2.0巡迴南台灣 台南晶英端6道創意菜2千有找

2019-08-05 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



南台灣的饕客也吃得到！台南晶英酒店再度隆重推出全新「小廚師馬可波羅東遊記」，這次總共有6道菜肴，包括航向大海的小廚師專屬書盒、香料牛小排、鮑魚海藻湯、喜馬拉雅山雪酪、波士頓活龍蝦、主廚招牌甜點等，午晚餐價格最低2千元有找。

比利時團隊利用3D裸視投影結合料理的「世界上最小的廚師— Le Petit Chef」餐桌秀，這次又再推出新的主題，追隨13世紀馬可波羅的巡迴路線，讓饕客也一同跟著小廚師的步伐，來趟橫跨歐亞大陸的新奇特色美饌。

小廚師馬可波羅東遊記與之前相同，饕客在全黑用餐空間中，可見到高僅5公分的迷你小廚師出現在眼前，因為在法國馬賽的餐廳生意遇到瓶頸，為了開發新菜色，踏上冒險旅程，走與馬可波羅相同的路線，從航向地中海開始，先獻上開胃菜小廚師專屬書盒，裡頭有涼拌海藻、烤干貝和風油醋、頂級黑魚子醬、牡蠣晶球、豆瓣漬澎湖石鮔等。

接下來還會有阿拉伯世界代表料理香料牛小排、西亞常見的塔可餅，並在印度端上鮑魚海藻湯，沿途還抵達喜瑪拉雅山頂，在此製作荔枝香草雪酪，以及最後抵達中國，用蘋果五香檸檬油蔥醬搭配波士頓活龍蝦排，展現旅程中各種精華。