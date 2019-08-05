到「Mamak檔」101吃「香酥塔餅」 開幕首3日限量一份10元
10元在信義區百貨美食街可以買什麼呢？「Mamak檔星馬料理」101分店於8/7開幕，首三日8/7-8/9推出馬國特色點心「香酥塔餅」每份10元（原價128元）、每日限量50份的優惠價，想要嘗鮮的粉絲，可以趁活動機會排隊碰碰運氣！
「Mamak檔 EXPRESS」進駐101，主打喜歡東南亞料理的信義區逛街民眾，而本次推出優惠活動的「香酥塔餅」，是馬來西亞傳統點心，並有獨創圓錐造型。店家表示，「香酥塔餅」在Mamak檔東區餐廳，3年來已銷售近10萬份，蟬聯每月銷售冠軍，是深受粉絲喜愛的招牌餐點之一。
除了101店開幕慶推出香酥塔餅優惠，「Mamak檔 EXPRESS」101店還有8/7-8/9任選2份套餐第二件101元（以低價品做折扣）、8/10-8/16店內3款人氣套餐均一價168元活動（以現場公告為準）。以上餐點優惠數量有限，售完為止，活動詳情可上店家粉絲團查詢。
哪裡吃
「Mamak檔 EXPRESS」101店
8/7-8/9香酥塔餅 10元（每日限50份，分為12:00及17:00兩時段各25份）
數量有限售完為止，活動辦法如有變更以現場實際公佈為準
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