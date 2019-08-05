4千人為白帶魚請命 連署暫緩直航銷陸

2019-08-05 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中國大陸對白帶魚需求量增高，農委會漁業署近日預告修法，擬開放6艘白帶魚運搬船登記直航中國大陸以便銷售。但學者、環團要求管制外銷及捕撈數量，發起「為白帶魚請命」連署，盼確保台灣沿近海漁業資源永續，目前已有超過4千人參加連署。

漁業署表示，樂見各界表達意見，目前正值預告期間，將持續蒐集各方建議，作為未來訂定相關管理措施參考，永續利用白帶魚資源。

漁業署說明，預告管理辦法草案規定，由漁會整合漁船主，採共同運銷方式銷售白帶魚；共同合作捕撈漁船主須確實申報捕撈量，漁會須申報每外銷航次裝卸量及交易資料；白帶魚運搬船僅能裝載白帶魚，並在指定的台灣漁港及大陸港口停泊，自大陸地區返港，不得裝載任何物品，由海巡機關進行進出港檢查；設定白帶魚運搬船數上限，目前暫定6艘，需裝妥VMS並每小時正常回報1次船位。

漁業署說，管理辦法實施後，預期可獲取效益，例如目前規畫僅能以區漁會整合漁船主以共同運銷方式經營，避免被從中剝削，同時調節供銷國內市場；其次，運搬航程時間應可縮短，有利漁獲保鮮，增加漁民收益；另規定漁船業者須繳交卸魚聲明書，有助掌握漁獲資料及從事科學研究，以利日後研擬白帶魚資源管理措施。

漁業署同意「內銷優先」、「管控外銷」及「落實研究調查」等原則，將邀集產官學界召開會議，研商如何兼顧漁民生計、資源保育及國內消費者權益。