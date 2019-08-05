普渡也能最省錢，刷台新卡最高現賺1100元
中元普渡即將到來，如何聰明購入豐盛供品同時兼顧省錢目的，考驗著消費者智慧。台新銀行看好商機，與量販、超市、超商及網購通路合作，推出刷卡滿額贈活動，最高回饋1100元，網購通路最高享20%回饋。
台新銀行支付金融處副總經理黃天麟分享，中元節是每年重要節日，民眾以虔敬的心準備供品普渡，體現慎終追遠、慈悲良善美德。台新攜手各大通路合作，即日起至8月21日，在大潤發刷大潤發聯名卡，單筆滿5000元，即贈現金抵用券150元、單筆滿10000元則送200元、單筆滿25000元，可獲得750元，特別是現金抵用券可跨門檻累贈，最高獲得1100元。
喜愛到全聯購物民眾，即日起至8月22日，到全聯使用PX Pay綁定台新卡消費，首次綁定支付單筆500元，即送500點福利點，天天生鮮單筆600元送600點福利點；針對常在超商消費的卡友，8月27日前至全家使用My FamiPay首綁台新卡，不限金額刷卡消費即可獲贈50元全家店內購物金，消費滿額還有機會抽中萬元刷卡金；網購族切記，8月13日至20日在momo購物網刷指定台新信用卡最高回饋3000元，此外，月底前在PChome購物網刷@GoGo卡享最高20%回饋。
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