普渡也能最省錢，刷台新卡最高現賺1100元

2019-08-05 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



中元普渡即將到來，如何聰明購入豐盛供品同時兼顧省錢目的，考驗著消費者智慧。台新銀行看好商機，與量販、超市、超商及網購通路合作，推出刷卡滿額贈活動，最高回饋1100元，網購通路最高享20%回饋。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟分享，中元節是每年重要節日，民眾以虔敬的心準備供品普渡，體現慎終追遠、慈悲良善美德。台新攜手各大通路合作，即日起至8月21日，在大潤發刷大潤發聯名卡，單筆滿5000元，即贈現金抵用券150元、單筆滿10000元則送200元、單筆滿25000元，可獲得750元，特別是現金抵用券可跨門檻累贈，最高獲得1100元。