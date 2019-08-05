統一轉投資南聯代理百年品牌牛乳石鹼 再推牛牛專車

2019-08-05 16:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



統一（1216）轉投資南聯國際貿易總代理的日本百年肥皂品牌「牛乳石鹼」，為了搶攻年輕客群，今年再與叫車平台TaxiGo合作，推升級版「牛牛專車2.0」計程車，保有之前乳牛造型的特殊內裝，及紅盒皂香氛氣味之外，這次車內再增加牛牛頸枕以及超萌的手持板讓消費者在車內玩互動遊戲。

「牛乳石鹼」總代理為南聯國際貿易；2007年南聯國際貿易跟牛乳石鹼開設合資公司「南聯牛乳石鹼國際股份有限公司」，為進口商，南聯持股40%。

牛乳石鹼旗下的「紅盒皂」為長銷商品，南聯國際總代理的牛乳石鹼商品中，紅盒皂在台市場營業額占33%，超過上億元，在台主要通路為好市多，每月出貨量1,000箱，以一箱144顆計，每月約14.4萬顆，等於一年約172.8萬顆，其他通路則有康是美、寶雅和小七等。紅盒皂在台一顆價格45元，價格在競爭激烈的肥皂市場頗有競爭力。

牛乳石鹼旗下除了「紅盒皂」之外，還有多項個人清潔產品，包括SkinLife抗痘系列、無添加潔顏系列、無添加潔膚系列、Milky牛乳精華沐浴乳、Bouncia美肌保濕沐浴乳、自然派洗顏皂及QP裘比嬰兒系列。

牛乳石鹼與TaxiGo這次將延續去年的熱潮，在全台推出百輛的「牛牛專車2.0」，不僅車體外觀將保持「紅盒皂」中鮮豔的紅色系作為元素，經典的乳牛斑點座椅套及車內「紅盒皂」的香氛氣味都將與去年一致，這次的升級版還將會增加牛牛頸枕及互動手拿造型板，可望吸引許多年輕人進入車內打卡拍照，該活動自即日起至10月21日。

台灣牛乳石鹼表示，由於消費者有嘗新心態，因此持續推出不同的跨界行銷活動，讓消費者可以認識「紅盒皂」的魅力，此次活動只要拍照打卡，就贈送紅盒皂正品乙顆。