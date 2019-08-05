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台中宵夜場這麼狂可以嗎！IG推「一整隻螃蟹粥」超霸氣

2019-08-05 15:45聯合報 記者柯意如╱即時報導

宵夜場吃這麼狂可以嗎？ 台中這碗海鮮粥除了豐富的海鮮配料，還放上一整隻螃蟹，看起來真的非常霸氣，而且獨享這一碗海味也只要250元！

「霸氣螃蟹海鮮粥」整隻螃蟹入粥好霸氣。IG @denden_diary 提供
「霸氣螃蟹海鮮粥」整隻螃蟹入粥好霸氣。IG @denden_diary 提供
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「霸氣螃蟹海鮮粥」整隻螃蟹入粥好霸氣。IG @xolubean_950309 提...
「霸氣螃蟹海鮮粥」整隻螃蟹入粥好霸氣。IG @xolubean_950309 提供
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提到台中地區活跳跳的宵夜美食，IG上喜歡海鮮的朋友推薦了一家「霸氣螃蟹海鮮粥」，原本「霸氣螃蟹海鮮粥」在台中大里宵夜場已小有名氣，今年上半年在台中北區漢口路開了漢口分店，店內座位乾淨舒適，開店時間提早到晚餐時段，看到IG上一碗碗螃蟹粥的分享華麗現身，就知道有更多海鮮控已經就近品嘗，吃得心滿意足。

「霸氣螃蟹海鮮粥」好料鮮蝦粥配料豐盛。IG @xolubean_950309 提...
「霸氣螃蟹海鮮粥」好料鮮蝦粥配料豐盛。IG @xolubean_950309 提供
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宵夜來碗豐富的海鮮粥完全療癒。IG @denden_diary 提供
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「霸氣螃蟹海鮮粥」是台中知名宵夜。IG @poki_1028 提供
「霸氣螃蟹海鮮粥」是台中知名宵夜。IG @poki_1028 提供
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宵夜來碗豐富的海鮮粥完全療癒。IG @denden_diary 提供
宵夜來碗豐富的海鮮粥完全療癒。IG @denden_diary 提供
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許多IG粉絲來到霸氣螃蟹海鮮粥，必點的是「螃蟹海鮮粥」與「好料鮮蝦粥」，好吃好拍，半夜肚子餓看了實在凍未條。「螃蟹海鮮粥」除了可以品嘗到整隻蟹，粥品內還有花枝、貝類、魚皮...等海味配料，一個人吃光很滿足，多點人分食幾種口味也很棒，還有特別的麻油土雞粥，以及基本版海鮮粥可以選擇！而品嘗過另一款店家招牌「好料鮮蝦粥」粉絲表示，粥裡面有好幾隻大白蝦，配料也很豐盛，湯頭跟份量都鮮甜。如果今天不想吃粥，相同配料也可更換成意麵或烏龍麵。

「霸氣螃蟹海鮮粥」受網友稱讚鮮甜味美。IG @xolubean_950309 提...
「霸氣螃蟹海鮮粥」受網友稱讚鮮甜味美。IG @xolubean_950309 提供
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「霸氣螃蟹海鮮粥」好料鮮蝦粥配料豐盛。IG @poki_1028 提供
「霸氣螃蟹海鮮粥」好料鮮蝦粥配料豐盛。IG @poki_1028 提供
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「霸氣螃蟹海鮮粥」整隻蟹入粥很霸氣。IG @poki_1028 提供
「霸氣螃蟹海鮮粥」整隻蟹入粥很霸氣。IG @poki_1028 提供
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網友分享，平日造訪「霸氣螃蟹海鮮粥」因為很熱門有不少人排隊，尖峰時內用需要等候，漢口店從傍晚5點開門到凌晨2點，大里店從8點才開始營業，下班比較晚的吃貨，也可以有充足時間吃碗海鮮再回家，各店營業時間如有更動以店家公布為準。要特別注意的是，海鮮類商品要看每天的進貨量，菜色需以店家現場情況為準，詳細營業資訊可上店家粉絲團查詢。

哪裡吃

霸氣螃蟹海鮮粥

漢口店：台中市北區漢口路四段35號

大里店：台中市大里區益民路二段4號

螃蟹海鮮粥 250

好料海鮮粥 180

價位如有更動以店家現場公布為準

台中市
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