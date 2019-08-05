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絕美菱格紋皮革粉盒　迪奧全新柔霧光氣墊粉餅，拿出補妝畫奶油肌讓姐妹驚呼太美～

2019-08-05 15:43聯合報 記者劉小川╱即時報導

秋冬最害怕是妝品的不保濕，讓彩妝總是持妝力不夠，好不容易打扮了一個早上，才剛出門，臉上就花容失色。迪奧自2017年推出超完美持久氣墊粉餅，就深受女性們的熱烈喜愛，加上根本就是精品質感的包裝，皮革粉盒與菱格紋成招牌，也造成一股精品彩妝的炫風，席捲著彩妝界，2019年的迪奧又來了，將掀起什麼樣的彩妝新風潮呢？

迪奧這回推出，全新升級的迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅SPF35、PA+++全新問世，也讓彩妝不只是彩妝，更是妳時時刻刻在臉上的保養品。

迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅，首次將長效持久的完美底妝，結合高達86%保養成分的全新氣墊粉餅，內含有三色堇萃取、玫瑰果萃取，讓肌膚的保濕度，持續一整天。

創新成分技術將柔霧粒子、光采微粒與輕質保養油，更讓氣墊粉餅達到更服貼、無瑕、自然均勻膚色的效果，讓上妝效果，就像是自己的第二層肌膚般自然、透亮，達到完美平衡。

迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅為亞洲女性，推出了量身定做的6色，符合每位亞洲女生的膚色需求，粉盒的包裝也用了包覆騰格紋車線精緻皮革質感，讓妝品不只是妝品，更是隨身的時尚配件，正中央鑲嵌著鏡面銀CD logo，讓時刻補妝的妳，也能自信風發。

全新迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅，24小時的持妝保濕，讓你時刻都在保養肌膚。圖／迪奧...
全新迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅，24小時的持妝保濕，讓你時刻都在保養肌膚。圖／迪奧提供
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迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅14g／售價2,100元。圖／迪奧提供
迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅14g／售價2,100元。圖／迪奧提供
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全新迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅，讓妝品不只是妝品，更是時尚配件。圖／迪奧提供
全新迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅，讓妝品不只是妝品，更是時尚配件。圖／迪奧提供
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