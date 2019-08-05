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玩美移動攜手台灣赫斯特 打造美妝科技快閃概念店

2019-08-05 14:46經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

全球領導AI與AR虛擬彩妝科技公司玩美移動，與全台最大時尚媒體赫斯特集團今天宣布，雙方將合作Beauty Tech Festival，並於2019年8月10日舉行。透過玩美彩妝AI人工智慧科技與AR擴增實境，為台灣的女孩們帶來最前所未有的未來美妝智慧科技購物體驗。

赫斯特集團為打造最具未來感美妝科技快閃概念店，獨家與玩美移動合作，在概念店中使用玩美彩妝新世代全系列美妝科技，包括AI產品推薦、AI智慧膚色偵測、AI膚質檢測及AI 實時染髮，提供給現場消費者高端的美妝科技服務個人化體驗。

玩美移動總經理張華禎表示：「玩美移動致力於打造Beauty 3.0: AI與AR智慧美妝科技，透過這次與赫斯特集團合作，導入風靡國際一流彩妝品牌的美妝科技，帶給台灣消費者世界級的數位彩妝體驗。」

赫斯特集團營運長暨發行人楊欣怡表示：「這次活動帶給顛覆台灣美妝愛好者對於未來美妝購物體驗的想像，很興奮能夠結合玩美彩妝業界領先美妝科技(Beauty Tech) 技術，一同打造Beauty Tech Festival概念店。玩美彩妝 AI 與AR 的美妝技術，絕對能夠驚豔全場。」

今年夏天不用特地飛到紐約，在台灣赫斯特的美妝科技快閃店即可體驗、感受未來美妝高科技！親臨現場與活動大使邵雨薇一同體驗各家品牌透過高科技專屬美麗診斷師開出的處方箋，推薦最適合你的美妝、保養產品！

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