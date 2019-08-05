永遠不要停止做夢！ 巴西變性辣模加入維多利亞的秘密

2019-08-05 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



今年三月，知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret，簡稱維秘）執行長John Mehas透露今年可能會取消年度大秀，這個說法又於日前被長期參與走秀的模特兒莎妮娜（Shanina Shaik）證實，就在一票粉絲紛紛還在感嘆自1995年舉辦至今的這場傳統大型內衣派對就這樣走入歷史的同時，維秘又做出了一個重大決定。

18歲之後接受了變性手術，來自巴西的跨性別模特兒Valentina Sampaio，近日在IG發文感嘆「永遠不要停止做夢」，並透露自己正在拍攝維秘旗下Pink系列內衣的廣告，這也表示她已成為維秘有史以來第一位跨性別模特兒。回顧2017年，Valentina Sampaio也登上法國版Vogue雜誌封面，成為Vogue所有相關刊物第一位啟用的跨性別模特兒。這次加入維秘陣容，雖然可能因為年度大秀的取消而無法讓大家在伸展台上看見她美麗的身影，但此舉似乎透露著維秘在品牌策略上的變動。