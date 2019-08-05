永遠不要停止做夢！ 巴西變性辣模加入維多利亞的秘密
今年三月，知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret，簡稱維秘）執行長John Mehas透露今年可能會取消年度大秀，這個說法又於日前被長期參與走秀的模特兒莎妮娜（Shanina Shaik）證實，就在一票粉絲紛紛還在感嘆自1995年舉辦至今的這場傳統大型內衣派對就這樣走入歷史的同時，維秘又做出了一個重大決定。
18歲之後接受了變性手術，來自巴西的跨性別模特兒Valentina Sampaio，近日在IG發文感嘆「永遠不要停止做夢」，並透露自己正在拍攝維秘旗下Pink系列內衣的廣告，這也表示她已成為維秘有史以來第一位跨性別模特兒。回顧2017年，Valentina Sampaio也登上法國版Vogue雜誌封面，成為Vogue所有相關刊物第一位啟用的跨性別模特兒。這次加入維秘陣容，雖然可能因為年度大秀的取消而無法讓大家在伸展台上看見她美麗的身影，但此舉似乎透露著維秘在品牌策略上的變動。
還記得一年維秘前營運總監Ed Razek在受訪時被問到跨性別模特兒與大尺碼模特兒議題的回答嗎？當時他以「大眾對大尺碼模特兒相關內容沒有興趣」、「年度大秀是夢幻的，屬娛樂性質的節目」表示這兩類型的模特兒在他眼裡不符品牌需求，言論一出馬上受到各界抨擊，指他歧視。雖然之後Ed Razek公開道歉，但他也以「跨性別模特兒在試鏡過程因為激烈的競爭狀況所以一直以來沒有被選中」的說法來為品牌開脫。現在，隨著Valentina Sampaio的加入，而消息又正巧在年度大秀可能確認停辦的這個時間點曝光，也許可以視為維秘希望透過改變品牌傳統的包裝方式重新挽回下滑的關注度，同時也順應現今各大時尚精品帶起「擁抱多元化」的熱潮。至於大眾買不買單？可能還要再觀察一陣子。
留言