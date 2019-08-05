親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

都別人的錯？酒駕新制所凸顯的「嚴以待人」問題

郭台銘錯過5個參選時機 李艷秋：這3人不能置身事外

永遠不要停止做夢！ 巴西變性辣模加入維多利亞的秘密

2019-08-05 13:03聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

今年三月，知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret，簡稱維秘）執行長John Mehas透露今年可能會取消年度大秀，這個說法又於日前被長期參與走秀的模特兒莎妮娜（Shanina Shaik）證實，就在一票粉絲紛紛還在感嘆自1995年舉辦至今的這場傳統大型內衣派對就這樣走入歷史的同時，維秘又做出了一個重大決定。

18歲之後接受了變性手術，來自巴西的跨性別模特兒Valentina Sampaio，近日在IG發文感嘆「永遠不要停止做夢」，並透露自己正在拍攝維秘旗下Pink系列內衣的廣告，這也表示她已成為維秘有史以來第一位跨性別模特兒。回顧2017年，Valentina Sampaio也登上法國版Vogue雜誌封面，成為Vogue所有相關刊物第一位啟用的跨性別模特兒。這次加入維秘陣容，雖然可能因為年度大秀的取消而無法讓大家在伸展台上看見她美麗的身影，但此舉似乎透露著維秘在品牌策略上的變動。

還記得一年維秘前營運總監Ed Razek在受訪時被問到跨性別模特兒與大尺碼模特兒議題的回答嗎？當時他以「大眾對大尺碼模特兒相關內容沒有興趣」、「年度大秀是夢幻的，屬娛樂性質的節目」表示這兩類型的模特兒在他眼裡不符品牌需求，言論一出馬上受到各界抨擊，指他歧視。雖然之後Ed Razek公開道歉，但他也以「跨性別模特兒在試鏡過程因為激烈的競爭狀況所以一直以來沒有被選中」的說法來為品牌開脫。現在，隨著Valentina Sampaio的加入，而消息又正巧在年度大秀可能確認停辦的這個時間點曝光，也許可以視為維秘希望透過改變品牌傳統的包裝方式重新挽回下滑的關注度，同時也順應現今各大時尚精品帶起「擁抱多元化」的熱潮。至於大眾買不買單？可能還要再觀察一陣子。

Valentina Sampaio18歲之後接受了變性手術，至今登上多本時尚雜誌...
Valentina Sampaio18歲之後接受了變性手術，至今登上多本時尚雜誌封面。圖／摘自IG
分享
來自巴西的跨性別模特兒Valentina Sampaio成為維秘有史以來第一位跨...
來自巴西的跨性別模特兒Valentina Sampaio成為維秘有史以來第一位跨性別模特兒。圖／摘自IG
分享
Valentina Sampaio18歲之後接受了變性手術，至今登上多本時尚雜誌...
Valentina Sampaio18歲之後接受了變性手術，至今登上多本時尚雜誌封面
分享

模特兒跨性別法國
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

泳壇鮮肉寧澤濤蓋穿西裝帥翻 行動荷爾蒙讓網友暴動了！

2019-08-04 18:44

大億麗緻推水果新月餅 多寶格禮盒時尚又實用

2019-08-05 13:00

來不及唱給父親聽的歌 他化大愛彌補遺憾

2019-08-05 11:59

為靈感找尋命定伴侶！以和諧之筆、默契墨水瓶紀錄每個靈光乍現時刻

2019-08-05 11:22

作者賣斷版權能拿酬金嗎？ 公共出借權問題待釐清

2019-08-05 10:51

別煩惱...今年花價平穩 就用鮮花脫單吧

2019-08-05 07:48

優質系／打破光環 二星主廚黃以倫成為RAW靈魂

2019-08-04 23:46

延命草+綠鑽絲 資生堂打造超頂級傳奇精萃

2019-08-04 19:41

日常配戴成流行趨勢 奢侈品牌齊推經典入門款珠寶

2019-08-04 17:41

好好吃早餐！神旺伯品廊西餐廳推2人同行1人免費

2019-08-04 17:05

暑假漫遊台南府城！和逸飯店推入住享限定7折 最夯美食、景點一次Get

2019-08-04 17:04

Hebe田馥甄的「藍朋友」終現身 網：姐！老公你超级棒

2019-08-04 16:44

材質、配色細節差異 七夕情侶鞋穿出甜蜜時尚感

2019-08-04 15:23

CP值爆表、夏日必用「蘆薈膠」正確用法公開！9成人都用錯，難怪長痘又爛臉

2019-08-04 14:42

藝術銀行五折收藝術品？ 藝術界批壓迫生存

2019-08-04 14:28

辣穿Gucci泳裝搭牛仔短褲 郭書瑤有型又性感

2019-08-04 13:32

50樓Cafe推最殺Buffet 巨無霸戰斧澳洲牛排、黃鰭鮪魚整尾隨你吃到飽

2019-08-04 11:52

搶攻日本市場 國泰航空冬季飛日本新潟德島

2019-08-04 11:04

方便旅客搜尋 澳門旅遊局推出全新旅遊推廣網站

2019-08-04 11:04

AirAsia「高雄-宿霧/克拉克」開航 單程未稅價888元起

2019-08-04 11:03

Snoopy快閃新堀江 封街購物趴吸睛

2019-08-04 10:06

台中廚師愛台灣 炒飯炒出一座座台灣島

2019-08-04 09:38

綠島小夜曲全新音樂劇 北市交現場演

2019-08-04 09:26

影／行草一姊周章佞 10月舞秋水別觀眾

2019-08-04 09:14

父親節起六天！ 台北賞懸日時間出爐 打卡有機會拿五千

2019-08-04 09:10

U值媒／宜蘭傳統美食就要這樣吃！

2019-08-04 09:00

七夕來點不一樣 花藝聯手巧克力

2019-08-04 04:00

超過100分的努力 「水果先生」掀甜蜜旋風

2019-08-04 03:59

A5飛驒牛＋澳洲M9和牛無限吃！釧井限定吃到飽方案　還有天使紅蝦、葡萄蝦

2019-08-03 20:31

全球首間DIOR Maison家飾店 巴黎蒙田大道開幕

2019-08-03 20:13

看過「王嘉爾親吻王嘉爾」嗎 加碼背後熊抱的畫面也太搞笑了

2019-08-03 19:21

揪團買起來！「2019上半年度團購美食熱銷榜」冠軍泡芙一周狂賣1.4萬顆

2019-08-03 18:36

太可愛！台隆手創館獨家「萌系小動物掛勾」、「貓咪對吻杯」超想帶回家

2019-08-03 17:49

中和、板橋人吃起來！粉紅系「泡泡先生」快閃店、兩大日系美食獨家快閃新北

2019-08-03 17:08

豬五花降價50元！「八色烤肉2.0」還吃得到極黑牛、伊比利豬

2019-08-03 16:40

打造捲翹睫毛不能偷懶！KISSME花漾美姬「美睫神隊友」3款新品報到

2019-08-03 16:23

星星襯月亮 月相表將超美夜空戴上手

2019-08-03 16:21

科教館半導體展翻新 10至16歲小小導覽員為您解說

2019-08-03 15:17

檸檬黃✕清新綠✕沁心白 夏日色彩降溫術

2019-08-03 13:43
看更多

熱門文章

利奇馬颱風恐成「中度颱風」侵台 看各國預測路徑

2019-08-05 10:05

利奇馬颱風增強 吳德榮：侵襲機率提高、威脅大增

2019-08-05 07:25

單邊鼻孔鼻塞流鼻血拖2月未就醫 男子竟癌末不自知

2019-08-04 16:15

利奇馬颱風生成！北部東半部 周四、周五慎防大雨

2019-08-04 15:47

利奇馬颱風最快今生成！ 恐影響台灣天氣 周四最關鍵

2019-08-04 14:31

6大交通方式 搭捷運暴露PM2.5最高

2019-08-04 23:50

利奇馬颱風恐增強為中颱 周四最靠近台灣

2019-08-05 08:59

唐綺陽星座運勢週報：獅子有貴人出現 雙魚有財運

2019-08-05 07:31

哪一種交通方式PM2.5濃度暴露最高？ 答案竟是捷運

2019-08-04 22:17

利奇馬颱風生成 周四五防大雨

2019-08-05 00:41

利奇馬恐影響台灣？ 彭啟明：會是有料的颱風

2019-08-05 08:17

天使的眼淚旁列隊升旗唱國歌 這家人感動眾多山友

2019-08-05 11:44

影／颱風利奇馬下午生成 氣象局：還有熱帶擾動恐成颱

2019-08-04 16:14

罕見！花蓮加塱溪 發現藍色「兔頭瓢鰭鰕虎」

2019-08-04 17:07

中元普度是在超度誰？ 文史作家：其實是生者

2019-08-05 07:40

北市動物園大象回拋帽子 靈性舉動民眾驚呼連連

2019-08-05 10:39

又有無人機！松山機場今晚緊急關閉半小時

2019-08-04 20:49

華航飛美國洛杉磯、安大略2萬有找 網友直呼太划算

2019-08-04 18:47

連摃44期頭獎上看16.5億元 威力彩今再度開獎

2019-08-05 06:00

Hebe田馥甄的「藍朋友」終現身 網：姐！老公你超级棒

2019-08-04 16:44

每日星座運勢／天蠍自己動手豐衣食 擅用智慧得財

2019-08-05 00:00

3招教妳放下愛情、生活中負面情緒 原諒仇人的錯，才能讓自己更好！

2019-08-04 22:28

怎麼選口罩？有認證、合臉型 記得定時換

2019-08-05 00:29

健保給付免疫療法 癌友讚幸運撿回一命

2019-08-05 09:40

長期暴露PM2.5高濃度環境 小心這四個疾病的風險

2019-08-04 22:17

不只經濟影響少子化 研究發現家庭觀也是關鍵

2019-08-04 13:19

這樣買最容易中獎！「威力彩」16.5億今晚開獎

2019-08-05 12:22

好好吃早餐！神旺伯品廊西餐廳推2人同行1人免費

2019-08-04 17:05

全台六縣市熱炸！ 台北桃園恐連續飆36度高溫

2019-08-05 09:56

明年試辦！你借一本書 創作出版端拿三元

2019-08-05 10:05

辣穿Gucci泳裝搭牛仔短褲 郭書瑤有型又性感

2019-08-04 13:32

嘉明湖山高湖美 有學者評估萬年後將消失

2019-08-05 11:46

公共出借權哪位作者賺最多？ 竟是陳履安女兒

2019-08-05 10:27

泳壇鮮肉寧澤濤蓋穿西裝帥翻 行動荷爾蒙讓網友暴動了！

2019-08-04 18:44

松機北側出現無人機 台北國際航空站啟動干擾槍搜查

2019-08-04 23:10

如何選擇防霾口罩 研究認證這種最好

2019-08-04 22:17

下體除毛好流行 漂亮女除毛師最怕遇男客人「沒反應」

2019-08-05 13:03

藝術銀行五折收藝術品？ 藝術界批壓迫生存

2019-08-04 14:28

桃園蘆竹38.4度！ 北北桃高溫亮橘燈

2019-08-04 14:25

PM2.5濃度高 中風、急性心肌梗塞風險增

2019-08-05 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top