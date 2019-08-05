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一日店長麻吉貓現身！「麻吉喵喵扭一夏小商號」萌萌快閃店

2019-08-05 13:49聯合新聞網 聯合數位文創

圖文/樂容文創提供。
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第一個擁有主題親子友善車廂的原創ＩＰ角色

2015年麻吉貓作者喵爸因為畫了可愛的麻吉貓在捷運上睡著了的【喵喵睡過站】系列圖文，受到台北捷運青睞發展成周邊商品，同年也獲邀為台北捷運操刀推出一系列以麻吉貓搭乘捷運時遇到不守禮儀乘客有趣反應的宣傳圖文，清爽畫面配色搭上有趣的圖像引起許多捷運乘客關注，因此自臺北捷運20周年起擔任臺北捷運文化宣傳大使，同年四月推出第一款後背包擠壓喵喵臉的宣傳海報，也因為白白胖胖圓嘟嘟的可愛形象療癒許多捷運乘客，2016年進一步獲得臺北捷運邀請為親子乘客族群設計主題親子友善車廂，成為第一位擁有自己主題親子友善車廂的原創IP角色，讓更多親子族群可以藉由療癒系超人氣角色【麻吉貓MajiMeow】進而享受搭乘溫暖捷運的親子相處時光。

自2017年開始到2018年，連續兩年與台北捷運合作推出以『麻吉喵喵玩兒童新樂園』、『麻吉貓海底總動員』作為主題設計的臺北捷運親子彩繪列車，推出動畫版與微電影版的『麻吉貓歡樂親子遊』短片，與假日親子電影院。2019年更進化推出第三版『星空喵星人』彩繪列車，麻吉貓跟家族朋友一到外太空就轉變成一個個繽紛色彩的麻吉，化身各種星空宇宙版的親子互動貼圖，讓親子友善不只是一句口號，麻吉貓的萌萌親和力讓親子搭乘捷運時都變成最溫馨有趣的記憶。

貓咪軍團攻佔台北到高雄！化身台日好萌友『貓咪大戰爭』好麻吉～喵～

北捷一隻貓『麻吉貓MajiMeow』2019全面升級進化走出臺灣，首次跳出國人熟悉的社群貼圖平台，跟全球下載超過4,200萬的日本人氣手機遊戲『貓咪大戰爭』攜手合作創作台日友好聯盟的全新台灣遊、日本遊的主題圖像創作旅遊故事。軟萌的麻吉貓，帶著搞笑☆可愛的貓咪，一同遊遍台灣吃美食、一起玩遍日本泡溫泉看花火。

四月征服了台灣文博會的粉絲之後，七月雙貓與高雄捷運的三方跨界合作『貓咪軍團攻佔高雄大作戰』主題活動，也拉開了熱情的暑假序幕，包括『橘線限定的貓咪軍團攻佔高雄』專屬彩繪車廂、拍照主題車站專區以及集章拉力活動，『麻吉貓』與高雄捷運吉祥物『HAPPI』及『貓咪』三隻可愛吉祥物聚集在一起與粉絲見面，最終貓咪軍團也將跨入最重頭戲歷時一個月的遊戲新關卡，與大家一同熱鬧共度今年夏天！

麻吉貓X貓咪大戰爭「 喵喵軍團萌闖日本」系列扭蛋，共六款加上一款兩種隱藏版。圖文...
麻吉貓X貓咪大戰爭「 喵喵軍團萌闖日本」系列扭蛋，共六款加上一款兩種隱藏版。圖文/樂容文創提供。
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2019夏天跟喵喵一起扭扭用“可愛”消滅酷暑

2019夏天麻吉貓Majimeow又出了什麼新招呢？還記得遊戲中，平常親和軟Q的麻吉貓拿自拍棒進攻敵人的反差形象萌翻貓戰粉絲。雙貓小手拉小手一起遊日本的故事更受到台灣玩具品牌「哈玩具」青睞，獨家推出台灣原創系列第一套台日聯名『遊日本』扭蛋公仔，8/2(五)~8/27(二)在『三創生活園區』一樓十二立方開設【麻吉喵喵扭一夏小商號】！『麻吉貓x貓咪大戰爭』聯名扭蛋「喵喵軍團萌闖日本」6+1款的雙貓日本Cos場景，還有2019台灣文博會公開時詢問度超高的『麻吉貓Ｘ貓咪大戰爭』聯名玩偶吊飾「喵喵丸子」都在【麻吉喵喵扭一夏小商號】首賣。

除了獨賣商品，每週六日下午13:00、15:00、17:00點，麻吉貓本喵更會在現場擔任週末店長與民眾進行互動，作者喵爸也會在每週六日16:00~16:30為各位喵迷們現場簽繪，除此之外，還有放大版扭蛋喵喵專屬打卡拍照區、喵爸私藏多年的手繪稿重現、麻吉貓歷年來印章款式集結重新讓喵迷們一口氣完整蒐集。更多相關訊息請至『麻吉貓』臉書粉絲專頁與IG查詢。

【麻吉喵喵扭一夏小商號】活動資訊

● 麻吉貓X貓咪大戰爭 獨賣聯名扭蛋「喵喵軍團萌闖日本」首賣

● 麻吉貓X貓咪大戰爭 聯名玩偶吊飾「喵喵丸子」首賣

● 一日店長麻吉貓：每週六、日 13：00、15：00、17：00

● 喵爸作者簽繪：每週六、日 16:00-16:30 親臨現場，現場買滿500元即加贈麻吉貓特製簽名版。

捷運貓咪親子
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