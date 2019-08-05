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為靈感找尋命定伴侶！以和諧之筆、默契墨水瓶紀錄每個靈光乍現時刻

2019-08-05 11:22聯合新聞網 有.設計 uDesign

書本裡的文字，是筆與墨舞動的和諧，是創作者腦海裡靈感。如果不紀錄創作，靈感會有多孤單？

一本創作者的手札，需要時時刻刻寫下靈感乍現的瞬間，就像達文西一樣，隨時隨地將靈感寫下、紀錄與保存。「隨時觀察、記錄和思索情境和其他人的行為，他們可能在談話和吵架，也有可能在歡笑或動武。」這是達文西在他的筆記本裡所記錄的，用一隻筆、一本書手寫下任何一件所聞所見，不讓靈感悄然離去。身為一位作曲家， 會寫下心靈的聲音，創造樂曲；身為一位藝術家，會將想法畫成素描與草稿，創造藝術品；身為一位詩人，會記錄下生活點滴，來灌溉創作的靈感，創造詩集。不管身分為何，所寫、所畫的任何一字一形，都創造了自己的每一天。

GeckoDesign® 以「和諧共生」為概念的蘸水筆，讓筆桿可替換使用「玻璃筆頭」與「鋼筆頭」，寫者在創作時，可運用不同材質的筆觸紀錄當下，使手寫的溫度更為自然和諧，讓創作的靈感源源不絕。

以和諧之筆、默契墨水瓶紀錄每個靈光乍現時刻 圖/聯合數位文創
以和諧之筆、默契墨水瓶紀錄每個靈光乍現時刻 圖/聯合數位文創
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和諧之筆｜實用及便利的手工逸品

蘸水筆設計理念以「和諧共生」為概念，依照書寫需求自由替換「玻璃筆頭」或「鋼筆頭」，筆桿替換設計賦予更高的便利性及實用性。多功能且具有纖細質感的創新逸品，成為書寫玩家們的最新收藏目標！

不僅具有收藏價值，在書寫的功能面設計也十分周全。玻璃筆頭吸墨順暢，含墨量足亦不溢墨，無特定書寫角度與方向性，清洗方便不生鏽。除了贈送的金屬筆頭外，筆桿也可替換其他市售各樣式的金屬蘸水筆頭，體驗不同書寫樂趣。筆身側邊凹槽結構設計，握持時更加穩固。

文具組附有專門收納蘸水筆的收藏盒，採魔鬼氈黏合掀蓋式，兼具美觀及攜帶收納、防塵的功能。內裡以軟墊固定筆身，避免受到碰撞，貼心設計可收納多個金屬筆頭及小瓶墨水分裝瓶的分隔空間，攜帶出門更安心、便利。精緻而高質感的收藏盒，無論贈禮或自用收藏都非常適合。

和諧之筆｜實用及便利的手工逸品 圖/聯合數位文創提供
和諧之筆｜實用及便利的手工逸品 圖/聯合數位文創提供
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墨器｜翻轉間完美的默契

墨瓶常有看不見墨水深度的困擾，傳統金屬蘸水筆頭容易出現吸墨過多在紙上造成溢墨現象；或是沾到筆桿弄髒手，甚至沾不到墨水等狀況發生，使用上不容易掌控。「默契」利用真空對流原理，在翻轉的同時可不間斷的自動供給墨水，不會造成大量墨水流出。並利用翻轉創意達到供墨及收墨，可精準控制墨流量，玻璃瓶身的設計讓墨水深度一目瞭然，提高沾取墨量的掌握度。墨瓶與蘸水筆和諧地譜出一段完美默契，人人皆可輕鬆體驗沾墨書寫的樂趣。

墨器｜翻轉間完美的默契 圖/聯合數位文創提供
墨器｜翻轉間完美的默契 圖/聯合數位文創提供
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GeckoDesign｜和諧之筆x默契墨水瓶手工文具組現正於有.設計uDesign平台推出集購優惠中、活動只到八月七日止，更多品牌優惠訊息請至有.設計uDesign官網。

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