親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

優質系／打破光環 二星主廚黃以倫成為RAW靈魂

2019-08-04 23:46聯合報 採訪／錢欽青陳昭妤 撰稿／陳昭妤

下午3點，午餐餐期進入尾聲，剛結束戰役般的巔峰出餐期，黃以倫仍不敢鬆懈，站在出餐口端視著餐單與文件，餘光不忘繼續觀察視線範圍內的客人。「有桌客人說想和主廚拍個照。」一聽外場人員告知，黃以倫便整整圍裙與襯衫，步出廚房。從內場的繁瑣轉換至外場的從容，在RAW的這5年，黃以倫總是在這樣的兩極裡，繃緊神經。

黃以倫(右)在江振誠身上學到不同的主廚定義。 圖／RAW提供
黃以倫(右)在江振誠身上學到不同的主廚定義。 圖／RAW提供
分享

不畏江振誠光環 親手摘下二星

談到RAW，多數人想到的仍是主廚江振誠。但其實多年來，執行的第一線上，黃以倫一直是靈魂之一。去年秋季，從食材挖掘、菜單發想到現場執行的一條龍作業，更開始由他主掌。儘管江振誠仍握有對菜色的最終決定權，但今年4月，在黃以倫為RAW摘下二星後，他證明了自己不再只是光環下的一員，而是足以接受喝采的主角。

RAW今年4月拿下米其林二星，黃以倫(中)也出席領獎。 圖／RAW提供
RAW今年4月拿下米其林二星，黃以倫(中)也出席領獎。 圖／RAW提供
分享

「我其實沒有把Chef André（江振誠）的光環當作是個壓力，我當然知道客人看到他的名字會有某種期待，但我就要有能力去達到或超出他們的期待。」老闆名氣，可以視為揮不去的陰影，也能看作是激發自己的助力。好勝的獅子座男人，選擇的自然是後者。

總是無意識搓弄著手，黃以倫看得出始終處在不安裡，在完美之前感到焦慮，是伴隨他的日常。

日日從上午8時工作至凌晨2時，餐期以外，黃以倫腦子裡轉的盡是下一季菜單。「我會隨時讓自己保持在即將要Present，或活動將要開始的狀態。」進廚房前，他甚至會在耳機裡循環播放斯巴達音樂，只為讓自己快速進入節奏。

黃以倫休假日總會親自走訪產地尋找靈感。 記者陳立凱／攝影
黃以倫休假日總會親自走訪產地尋找靈感。 記者陳立凱／攝影
分享

腦子盡是工作 用創意安撫家人

每周一、二例休日，他少有癱在家裡當爛泥的光景，常常是一早便出門，北中南東走透透，走訪產地、探索食材，思考下一季的菜單。「怎麼把台灣才有的東西做到全世界都可以認識，是現階段對我來說最有趣的。像夏天大家喜歡用白蘆筍，那我就改用冬瓜，甚至芋頭，試著做出不一樣的創作。」

但對工作過度投入的態度，難免引來家人不滿。「最慘就是今年5月，那整個月我幾乎只休一天，媽媽生日和母親節都沒辦法陪她過，到晚上才想起來我連個簡訊都沒傳，她當然很不高興。」靈機一動的他，於是召集廚房人馬開起緊急會議。「我說，我們一天在這相處十幾個小時，跟家人也沒什麼兩樣了，所以家人的事情應該家人一起解決！」

抓起店內空白菜單，黃以倫邀大家一人一句對不起，寄給黃媽媽。談到這他忍不住露出羞澀笑容，「這是我想到唯一能做的了。」

每個要入菜的食材，黃以倫都會親自探勘了解。 記者陳立凱／攝影
每個要入菜的食材，黃以倫都會親自探勘了解。 記者陳立凱／攝影
分享

不愛讀書的孩子 在廚房找到歸屬

這日，隨著他來到新竹。烈日下，梅干菜園聽解說、仙草店裡看製程，他不時捧著小本子，邊聽邊做筆記，像個用功的學生，很難想像兒時的他其實對念書毫無頭緒。「小時候沒辦法乖乖坐在那念書，但我爸媽都是讀書人，所以對我很頭痛。我是一直到小六開始煮飯給爺爺吃，才發現只有煮東西這件事會得到稱讚，慢慢愈做愈多，再看到一些美食相關的日劇，才確定我真的有興趣。」

從考進高雄餐飲學院，到靠自己的存款與毅力爭取至瑞典、法國習藝，黃以倫一直以穩紮穩打的苦行僧模式累積自己。「剛到法國時，因為沒薪水，只能用自己的積蓄，所以我非常小心地編列預算。連帶去的泡麵都寫好日期，日期到了才能打開吃，多吃了，隔天就要餓肚子。」

儘管過得捉襟見肘，但待在國外廚房的那段日子，卻是他最回味的時光。「那時雖然沒有薪水，但每天都過得非常開心，因為一直有新的東西可以學，不管是新食材、新技術。有的時候只是讓我多倒一杯水，我都會覺得今天好像比昨天又進步了一點點。那個成就感是每天這樣累積上來的。」

這段將自己歸零的學習，讓他2014年受江振誠之邀回台一塊籌備RAW時，迅速便能上手，從裝潢動線到廚房規劃，彼此激盪出了如今的樣貌。

不論廚房內外，黃以倫皆是上緊發條 記者陳立凱／攝影
不論廚房內外，黃以倫皆是上緊發條 記者陳立凱／攝影
分享

享受高壓環境 耐心等待躍入天際

直至今日，黃以倫仍天天靠壓力鞭策自我。換菜單前夕，天天住公司是常態，「以前看RAW的設計圖看到有員工淋浴間，還想說誰會去用？結果最後用最多的是我。」但也因全心奉獻給工作，導致私下的他有些與生活脫節，不僅讀的書全是料理相關，甚至到前陣子才發現家裡原來要繳水電費，「我一度以為只有公司行號或餐廳要繳，報稅也是最近才學會，還被我爸念了一頓！」講到此，自己也不可置信地笑了。

半小時後，晚餐餐期又將開始，摸摸胸前始終掛著的夾子，黃以倫起身至廚房邊開餐前會。「其實對這行不是沒有懷疑過，尤其去年亞洲排名的數字沒有很好看，我也會想是不是我的問題，對自己有很多問號。今年拿到二星，算是稍微平衡一點，但壓力好像也變得更大了。」

甲殼／奇亞籽／牛尾湯將海陸滋味完美融合。 記者陳立凱／攝影
甲殼／奇亞籽／牛尾湯將海陸滋味完美融合。 記者陳立凱／攝影
分享

20多人圍繞著他，圍裙此刻似如戰袍，當年不善讀書的孩子如今成了帶領大隊人馬衝鋒陷陣的主將。「做菜這件事，是我唯一會想專心做好的事，如果有一天，我能在自然的情況下就做到水準之上，我才會覺得自己真的成功了。」

他不諱言仍有想完成的夢，但他耐心等待，蹲穩了，才有機會憑己力躍上天際。夾上餐單、誦出菜名，屬於黃以倫的夜晚，於焉展開。

江振誠米其林
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

泳壇鮮肉寧澤濤蓋穿西裝帥翻 行動荷爾蒙讓網友暴動了！

2019-08-04 18:44

延命草+綠鑽絲 資生堂打造超頂級傳奇精萃

2019-08-04 19:41

日常配戴成流行趨勢 奢侈品牌齊推經典入門款珠寶

2019-08-04 17:41

好好吃早餐！神旺伯品廊西餐廳推2人同行1人免費

2019-08-04 17:05

暑假漫遊台南府城！和逸飯店推入住享限定7折 最夯美食、景點一次Get

2019-08-04 17:04

Hebe田馥甄的「藍朋友」終現身 網：姐！老公你超级棒

2019-08-04 16:44

材質、配色細節差異 七夕情侶鞋穿出甜蜜時尚感

2019-08-04 15:23

CP值爆表、夏日必用「蘆薈膠」正確用法公開！9成人都用錯，難怪長痘又爛臉

2019-08-04 14:42

藝術銀行五折收藝術品？ 藝術界批壓迫生存

2019-08-04 14:28

辣穿Gucci泳裝搭牛仔短褲 郭書瑤有型又性感

2019-08-04 13:32

50樓Cafe推最殺Buffet 巨無霸戰斧澳洲牛排、黃鰭鮪魚整尾隨你吃到飽

2019-08-04 11:52

搶攻日本市場 國泰航空冬季飛日本新潟德島

2019-08-04 11:04

方便旅客搜尋 澳門旅遊局推出全新旅遊推廣網站

2019-08-04 11:04

AirAsia「高雄-宿霧/克拉克」開航 單程未稅價888元起

2019-08-04 11:03

Snoopy快閃新堀江 封街購物趴吸睛

2019-08-04 10:06

台中廚師愛台灣 炒飯炒出一座座台灣島

2019-08-04 09:38

綠島小夜曲全新音樂劇 北市交現場演

2019-08-04 09:26

影／行草一姊周章佞 10月舞秋水別觀眾

2019-08-04 09:14

父親節起六天！ 台北賞懸日時間出爐 打卡有機會拿五千

2019-08-04 09:10

U值媒／宜蘭傳統美食就要這樣吃！

2019-08-04 09:00

七夕來點不一樣 花藝聯手巧克力

2019-08-04 04:00

超過100分的努力 「水果先生」掀甜蜜旋風

2019-08-04 03:59

A5飛驒牛＋澳洲M9和牛無限吃！釧井限定吃到飽方案　還有天使紅蝦、葡萄蝦

2019-08-03 20:31

全球首間DIOR Maison家飾店 巴黎蒙田大道開幕

2019-08-03 20:13

看過「王嘉爾親吻王嘉爾」嗎 加碼背後熊抱的畫面也太搞笑了

2019-08-03 19:21

揪團買起來！「2019上半年度團購美食熱銷榜」冠軍泡芙一周狂賣1.4萬顆

2019-08-03 18:36

太可愛！台隆手創館獨家「萌系小動物掛勾」、「貓咪對吻杯」超想帶回家

2019-08-03 17:49

中和、板橋人吃起來！粉紅系「泡泡先生」快閃店、兩大日系美食獨家快閃新北

2019-08-03 17:08

豬五花降價50元！「八色烤肉2.0」還吃得到極黑牛、伊比利豬

2019-08-03 16:40

打造捲翹睫毛不能偷懶！KISSME花漾美姬「美睫神隊友」3款新品報到

2019-08-03 16:23

星星襯月亮 月相表將超美夜空戴上手

2019-08-03 16:21

科教館半導體展翻新 10至16歲小小導覽員為您解說

2019-08-03 15:17

檸檬黃✕清新綠✕沁心白 夏日色彩降溫術

2019-08-03 13:43

蔬福成家 時尚素婚宴

2019-08-03 13:30

新加坡肉骨茶 新竹吃得到

2019-08-03 13:28

新竹牛肉美食季 四人同行送牛膝

2019-08-03 13:24

義大利品牌秋冬全新運動鞋 想穿穿看重量360克的鞋子到底是有多輕

2019-08-03 11:32

張書豪綠了！ 超高CP值伯爵限量表搶先上手

2019-08-03 08:44

不一樣的父親節／19年前老照片 她發現視障亡父的秘密

2019-08-03 07:53
看更多

熱門文章

七夕閃婚就拜這月老 50歲小姑獨處 一拜遇到老情人

2019-08-04 09:00

利奇馬颱風生成！北部東半部 周四、周五慎防大雨

2019-08-04 15:47

單邊鼻孔鼻塞流鼻血拖2月未就醫 男子竟癌末不自知

2019-08-04 16:15

利奇馬颱風最快今生成！ 恐影響台灣天氣 周四最關鍵

2019-08-04 14:31

50樓Cafe推最殺Buffet 巨無霸戰斧澳洲牛排、黃鰭鮪魚整尾隨你吃到飽

2019-08-04 11:52

季風低壓環流 吳德榮：近期多颱共舞

2019-08-04 07:12

利奇馬颱風最快今生成 氣象局：南海還有熱帶擾動

2019-08-04 08:51

影／颱風利奇馬下午生成 氣象局：還有熱帶擾動恐成颱

2019-08-04 16:14

又有無人機！松山機場今晚緊急關閉半小時

2019-08-04 20:49

哪一種交通方式PM2.5濃度暴露最高？ 答案竟是捷運

2019-08-04 22:17

他睡覺打呼治不好 睡眠內視鏡幫他找到病灶

2019-08-04 12:11

A5飛驒牛＋澳洲M9和牛無限吃！釧井限定吃到飽方案　還有天使紅蝦、葡萄蝦

2019-08-03 20:31

罕見！花蓮加塱溪 發現藍色「兔頭瓢鰭鰕虎」

2019-08-04 17:07

華航飛美國洛杉磯、安大略2萬有找 網友直呼太划算

2019-08-04 18:47

Hebe田馥甄的「藍朋友」終現身 網：姐！老公你超级棒

2019-08-04 16:44

全台九縣市高溫亮黃燈 大台北破36度

2019-08-04 12:21

赴日注意！ 鄭明典：輕颱范斯高有增強趨勢 往九州方向

2019-08-04 11:16

台中廚師愛台灣 炒飯炒出一座座台灣島

2019-08-04 09:38

【生活見聞】巧爾／菜市場尋寶趣

2019-08-04 06:00

不只經濟影響少子化 研究發現家庭觀也是關鍵

2019-08-04 13:19

【生活的風景】洪金鳳／曬小管

2019-08-04 06:00

好好吃早餐！神旺伯品廊西餐廳推2人同行1人免費

2019-08-04 17:05

辣穿Gucci泳裝搭牛仔短褲 郭書瑤有型又性感

2019-08-04 13:32

3招教妳放下愛情、生活中負面情緒 原諒仇人的錯，才能讓自己更好！

2019-08-04 22:28

油價明不漲 95無鉛汽油每公升28.7元

2019-08-04 12:15

長期暴露PM2.5高濃度環境 小心這四個疾病的風險

2019-08-04 22:17

影／炒熱燈塔懸日、波浪街 文藝獎章大師拍照有溫度

2019-08-04 09:05

AirAsia「高雄-宿霧/克拉克」開航 單程未稅價888元起

2019-08-04 11:03

松機北側出現無人機 台北國際航空站啟動干擾槍搜查

2019-08-04 23:10

桃園蘆竹38.4度！ 北北桃高溫亮橘燈

2019-08-04 14:25

每日星座運勢／天蠍自己動手豐衣食 擅用智慧得財

2019-08-05 00:00

藝術銀行五折收藝術品？ 藝術界批壓迫生存

2019-08-04 14:28

CP值爆表、夏日必用「蘆薈膠」正確用法公開！9成人都用錯，難怪長痘又爛臉

2019-08-04 14:42

中南部6縣市大雷雨訊息 嚴防積淹水坍方落石

2019-08-04 16:26

泳壇鮮肉寧澤濤蓋穿西裝帥翻 行動荷爾蒙讓網友暴動了！

2019-08-04 18:44

升小四成績才直直落 就診竟是過動惹禍

2019-08-04 07:06

如何選擇防霾口罩 研究認證這種最好

2019-08-04 22:17

父親節起六天！ 台北賞懸日時間出爐 打卡有機會拿五千

2019-08-04 09:10

乳癌愈年輕篩檢愈好？ 國健署：無須過度極端

2019-08-04 07:07

花蓮地震規模3.3 最大震度4級

2019-08-04 08:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top