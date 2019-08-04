延命草+綠鑽絲 資生堂打造超頂級傳奇精萃

2019-08-04 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



秋冬季最擔心的皮膚狀況，就是乾燥又起皮的肌膚。但秋冬季也是保養肌膚最大的關鍵時刻，保養方法對，能讓肌膚狀況更好，所以針對肌膚的任何狀況，使用了對的保養產品，最能反應出功效的成敗。

資生堂在秋冬季保養上，為大家端出令人驚豔的產品，為肌膚的極致給予最好養生觀念，體驗肌膚煥然、新生的極致享受，大家最在意的肌膚彈潤度、細膩感、如絲緞般的膚質，打造尊榮般的體驗，就如同日本皇室般地尊貴。

資生堂獻上全新極奢成員「極上御藏傳奇精萃」。內含珍稀的草藥「延命草」及「珍貴綠鑽絲」，兩種珍貴的成分，共同為肌膚打造強力的面膜般，細緻呵護著每一寸肌膚，讓肌膚感受到滿滿的再生能量，不只是保濕，更能穩定肌膚，讓不穩定的每一刻，都得到救贖。

資生堂極上御藏傳奇精萃內添加山茶玫瑰、櫻花及梅花，帶著優雅的氣味與高貴的花朵香氣，使用起來就是讓人有一種貴婦的感受，並助於肌膚抗氧化功能，蓮花的嗅覺體驗，讓身心靈，都達到了平靜，肌膚需要舒緩，當然心靈也不能缺少這樣的元素，讓你內外兼修。

極上御藏傳奇精萃注入每層肌膚，由內而外的綻放光采。 每次使用，每一層受損的肌膚都能達到 修復，進而逆轉全面膚質。